Danny Quinn, chi è il modello vincitore de La Fattoria: vita privata, moglie, figli, che fine ha fatto

Chi è Danny Quinn, modello di origini americane vincitore de La Fattoria nel 2004: che fine ha fatto? Figlio del noto attore di origini messicane Anthony Quinn, si è guadagnato una certa fama in Italia verso la fine degli anni Ottanta.

Chi è Danny Quinn, vita privata e carriera del modello e attore

Nato a Roma il 16 aprile 1964, Danny Quinn ha 53 anni ed è un modello e attore di origini statunitensi, molto celebre in Italia tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Suo padre era il noto attore americano di origini messicane Anthony Quinn, mentre sua madre era l’attrice italiana Jolanda Addolori. Come i suoi genitori si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo, sfruttando il suo fascino in passerella e sui set cinematografici e televisivi. All’apice del suo successo ha recitato in molti film e serie televisive, sia in Italia che negli Stati Uniti.

Fa il suo esordio sul grande schermo verso la fine degli Ottanta, con I 5 della squadra di assalto e Stradivari, ma trova la fama in Italia nel 1989, interpretando Renzo nella miniserie Rai dedicata a I Promessi Sposi. Con questo ruolo trova il consenso del pubblico e inizia a lavorare molto anche nella tv italiana. In quello stesso anno, infatti, Quinn è uno dei conduttori del Festival di Sanremo 1989, insieme a Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin. Negli anni successivi recita in Donne in bianco, La spiaggia e Go go tales e nelle serie tv Gli amici di Gesù, Don Matteo 5 e R.I.S. Roma – Delitti Imperfetti.

Danny Quinn, la vittoria a La Fattoria nel 2004

Negli anni Duemila Danny Quinn si è fatto conoscere da molti nuovi fan grazie alla sua partecipazione a La fattoria, reality show in cui un gruppo di vip si ritrova a gestire campi e allevamenti, lasciandosi alle spalle le comodità della loro vita agiata. Il modello e attore partecipa alla prima edizione, condotta da Daria Brignardi, e dopo quasi due mesi di fatiche e sudore conquista la vittoria finale, portandosi a casa un montepremi da 200mila euro.

Che fine ha fatto? La scomparsa dagli schermi dell’attore

Negli ultimi anni la fama di Danny Quinn si è un po’ affievolita. L’attore è apparso in sempre meno film e non ha più trovato molto spazio sul piccolo schermo. Occasionalmente torna in tv come ospite in diverse trasmissioni. Nel 2013 è riapparso all’Ariston come ospite del Festival di Sanremo, insieme agli altri conduttori dell’edizione 1989. Nel 2019 Quinn ha invece ricevuto un riconoscimento dalla Camera dei Deputati, che gli ha conferito il Premio America della Fondazione Italia USA.

Vita privata: moglie, figli

In passato Danny Quinn è stato legato con l’attrice americana Lauren Michael Holly, sua moglie dal 1991 al 1993. Nel 2016 l’attore si è risposato con la bella Nancy Maamari, membro di un’importante famiglia libanese e sorella della futura Regina dell’Arabia Saudita. Dal loro amore, nel 2018, nasce la piccola Luna.