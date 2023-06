Nancy Maamary, chi è la moglie di Danny Quinn: vita privata, carriera, figli

Chi è Nancy Maamary, moglie di Danny Quinn: cosa sappiamo di lei? Scopriamo qualche informazione in più sull’affascinante consorte del modello e attore di origini americane. La coppia ha celebrato la sua unione con un vistoso matrimonio a Verona nel 2016.

Chi è Nancy Maamary, moglie di Danny Quinn: vita privata, carriera

Il noto modello e attore Danny Quinn, vincitore de La Fattoria nel 2004, è sposato dal 2016 con Nancy Maamary, affascinante 47enne nata in Libano nel 1987. Cresciuta in una famiglia aristocratica, è imparentata con i reali sauditi. Sua sorella, a quanto pare, è sposata con l’attuale erede al trono e dovrebbe diventare la prossima Regina d’Arabia. Maamary è molto nota in patria, soprattutto al pubblico televisivo: secondo Quinn conduceva un programma in una tv di Beirut.

Vita privata: il rapporto con il marito e i figli

Danny Quinn e Nancy Maamary si incontrano per la prima volta nel 2014, in Sardegna, ad una cena tra amici comuni. Tra i due è stato un vero e proprio amore a prima vista, che li ha poi portati a convolare a nozze appena due anni dopo. La coppia decise di celebrare il proprio matrimonio nella lussuosa Villa Mosconi-Bertani di Verona, nella località di Arbizzano di Negrar. Tra gli invitati vi erano ben otto principi sauditi nonché alcuni membri della Famiglia Reale del Belgio. Nel 2018 la coppia ha avuto una figlia, Luna. Quinn ha ammesso di non avere intenzione di avere altri figli per il momento: “No, grazie al cielo! È già tanto se ne ho avuto una”.