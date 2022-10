Chi è Luca Ciriani, da AN a Fratelli d’Italia

Luca Ciriani è un politico italiano, senatore di Fratelli d’Italia e già consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Chi è Luca Ciriani

Luca Ciriani, politico di Fratelli d’Italia, è laureato in lettere moderne all’Università degli Studi di Trieste. Nato il 26 gennaio 1967, è stato impegnato da giovane nel Movimento sociale italiano e ha partecipato alla nascita di Alleanza Nazionale (AN). Alle elezioni amministrative del 1995, è eletto consigliere comunale di Fiume Veneto e nel 2003 è stato eletto consigliere alle elezioni regionali friulane per la prima volta.

Nel 2008, anno in cui aderì al Popolo della Libertà, diventa vicepresidente della regione e assessore alla protezione della regione. Nel 2015 aderisce a Fratelli d’Italia-An di Giorgia Meloni e viene eletto senatore della Repubblica per Fratelli d’Italia nel 2018.

Politiche 2022

Alle elezioni politiche 2022 viene rieletto senatore al senato della Repubblica, e viene eletto all’uninominale con il 50,34%, quasi il doppio dell’avversario del centro-sinistra.

Sulla futura squadra di Governo di Giorgia Meloni, Ciriani ha commentato che “il fatto che ci sia qualche tecnico nel governo non deve scandalizzare nessuno, ma dobbiamo intenderci su cosa è tecnico. Se una personalità di alto profilo è Letta nelle liste di un partito, allora non è più un tecnico”. Se ci saranno “problemi di opportunità” rispetto a Salvini ministro dell’Interno? Sono considerazioni che farà Giorgia Meloni”