Zest, exit dalla startup Futura

Zest S.p.A., leader di mercato in Italia negli investimenti pre-seed e seed Venture Capital, nell’accelerazione di startup, nel supporto allo scale-up e nel Corporate Venturing comunica l’exit dalla startup Futura.

La prima exit di Zest ha generato un ritorno sull’investimento iniziale del 15x ed è stata finalizzata nell’ambito del round Series A da 14 milioni di euro concluso dalla startup, che ha visto l’ingresso nel capitale sociale del Fondo di venture capital Francese Eurazeo, di Axon Partners Group e la partecipazione del precedente investitore United Ventures. Futura è stata accelerata nel 2021 dalla 18ª edizione di LUISS EnLabs, il programma di accelerazione di Zest nato da una joint venture con l’Università Luiss e ha chiuso nel 2022 un seed round da 1,8 milioni di euro con primari fondi di Venture Capital, tra cui Ithaca Ventures, Exor Seeds e United Ventures, oltre a Zest.

Futura si è rapidamente affermata come una delle realtà EdTech a più forte crescita del panorama europeo

La startup si è affermata rapidamente come una delle realtà EdTech a più forte crescita del panorama europeo, triplicando il fatturato dell’anno precedente, con un team internazionale di 40 persone destinato ad espandersi ulteriormente. La mission di Futura è democratizzare l’accesso ad un’istruzione di eccellenza personalizzando i processi di apprendimento attraverso i suoi algoritmi di intelligenza artificiale. Offrendo contenuti di altissima qualità ad un prezzo accessibile e adattandoli in tempo reale alle esigenze in continua evoluzione degli studenti, Futura simula l’esperienza di apprendimento con un insegnante privato estremamente qualificato.

Capello: “Questa exit rappresenta appieno il nostro modello di business”

“Questa exit rappresenta appieno il nostro modello di business: abbiamo supportato dei talenti mossi da un forte spirito imprenditoriale e grande determinazione con il nostro programma di accelerazione, le risorse iniziali e il nostro ecosistema, accrescendone rapidamente il valore fino all’exit, con l’ingresso di primari investitori internazionali. Zest, con oltre 250 startup in portafoglio che operano sui principali trend dell’innovazione, nasce proprio per lanciare la nuova generazione di imprese innovative italiane, supportandone lo scale-up ed estraendone grande valore per i suoi azionisti e per tutto l’ecosistema”, ha affermato Luigi Capello, Amministratore Delegato di Zest S.p.A..

Ronchini: “Una nuova generazione di tech-founders è pronta a ridisegnare il tessuto imprenditoriale italiano”

“Futura è l’esempio di come una nuova generazione di tech-founders sia pronta per ridisegnare il tessuto imprenditoriale del nostro Paese: il nostro ruolo, grazie al lavoro e alle competenze di un incredibile team di professionisti, è quello di far emergere talenti con l’ambizione di cambiare la vita delle persone attraverso la tecnologia”, ha affermato Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Zest Investments.

Montoli: “Orgogliosi di aver portato Futura sino a questo traguardo”

“Siamo orgogliosi di aver supportato Futura dai suoi primi passi fino a questo traguardo, con la convinzione di aver fatto germogliare qualcosa di importante per l’intero ecosistema italiano dell’innovazione. Congratulazioni a tutto il team di Futura per questo risultato ma soprattutto per i prossimi obiettivi, che siamo certi sapranno centrare brillantemente”, ha affermato Giulio Montoli, Investimenti & Portafoglio di Zest Investments.

Chirolli: “Le persone hanno fatto la differenza: da 60 a 460 clienti”

“Il nostro percorso in Zest ci ha dato gli strumenti per validare la nostra idea e trasformarla in un’azienda in forte crescita. Le persone che abbiamo incontrato hanno fatto la differenza, fin dal programma di accelerazione, dove dai 60 clienti di partenza siamo passati in pochi mesi ad averne 460. Il team di Zest ha creduto in noi dal primo momento e ci ha supportato in ogni fase del nostro percorso, allineando sempre i loro interessi di investitori ai nostri di imprenditori. Le relazioni, il network attivato e le competenze messe a disposizione sono stati fondamentali per la nostra crescita imprenditoriale e per l’azienda che vogliamo continuare a sviluppare”, ha affermato Andrea Chirolli, Amministratore Delegato di Futura.