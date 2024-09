Torna tra i banchi “Il Libraio Scuola” con la nuova guida “Leggere il mondo” e la IV edizione di “Lettori si diventa”

Con la riapertura delle scuole, e a un anno dal suo debutto, torna il progetto Il Libraio Scuola dedicato a promuovere la passione per la lettura tra le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori, e che si rivolge a docenti, famiglie, educatrici, educatori, associazioni e a chi lavora nelle librerie e nelle biblioteche.

Considerando infatti cruciale il ruolo dei libri e delle storie nel percorso di crescita degli adolescenti, fin dal suo esordio online nel 2014, la piattaforma ilLibraio.it dedica particolare attenzione, anche sui profili social del sito edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, a incentivare la lettura tra i più giovani e i dibattiti legati alla scuola e all’educazione.

L’obiettivo del progetto Il Libraio Scuola è quello di proporre un luogo online interamente dedicato alla promozione della lettura nelle scuole superiori, accompagnato da uno strumento digitale innovativo, la guida periodica Leggere il mondo, per presentare alle insegnanti e agli insegnanti, e a chiunque interagisca con le studentesse e gli studenti, una selezione di letture e contenuti speciali.

IL TERZO NUMERO DELLA GUIDA E TANTE NOVITÀ

Così, dopo i primi due numeri di Leggere il mondo e la partecipazione alla Bologna Children’s Book Fair e al Salone Internazionale del Libro di Torino con due incontri dedicati, la guida torna con un nuovo numero, il terzo, in cui si dà spazio a circa 50 consigli di lettura, inseriti all’interno di 6 aree tematiche, tra cui “(Con)vivere con i sentimenti”, “(Con)vivere con la natura”, “(Con)vivere con la propria identità” e “(Con)vivere con le idee degli altri”. Molte delle opere scelte propongono – in veste narrativa o saggistica – temi legati all’educazione civica e alle “competenze chiave di cittadinanza”, nonché ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Sfogliando il terzo numero di Leggere il mondo si troveranno alcune novità: suggerimenti per l’aggiornamento delle insegnanti e degli insegnanti, una selezione di opere consigliate da leggere in classe e uno speciale dedicato all’attualità dei classici del teatro seicentesco. I libri inseriti nella guida sono presentati con informazioni sul contenuto e sulle tematiche, una serie di parole chiave che possono aiutare nella scelta e alcuni suggerimenti didattici e metodologici, utili per il lavoro in classe nel corso del prossimo anno scolastico. Non mancano inoltre gli interventi esclusivi d’autore, questa volta firmati da scrittrici e scrittori come Ritanna Armeni, Gherardo Colombo, Giuseppe Festa, Eugenio Radin e Luca Trapanese.

Della redazione della guida si occupa Lucia Tomelleri, mentre la consulenza didattica del progetto è affidata a Gloria Maria Ghioni, insegnante di Lettere e fondatrice del sito Criticaletteraria.org oltre che collaboratrice di diverse testate.

LA NEWSLETTER DEDICATA (E L’EBOOK IN REGALO)

A Il Libraio Scuola si lega una newsletter dedicata, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. Non solo: in omaggio alle iscritte e agli iscritti alla newsletter, anche l’ebook di un classico della letteratura, I viaggi di Gulliver (Garzanti) di Jonathan Swift.

Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol e direttore della rivista Il Libraio, sottolinea: “Apprezzo molto le parole di papa Francesco quando sono sentite e riflettono la sua esperienza umana. E quelle che ha speso per ricordare agli educatori quanto sia preziosa la lettura sono bellissime. In particolare sottolinea l’importanza formativa della lettura dei romanzi, la capacità che ha un buon libro di far fiorire la persona che leggendo dà vita alla storia tracciata dall’autore. Parole potenti e autentiche che ci fanno sentire nel giusto quando proponiamo questa guida a tutti gli educatori.”

E PER I GIOVANISSIMI, AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DI LETTORI SI DIVENTA

Il Libraio Scuola, va ricordato, si collega al progetto Lettori si diventa di Salani, pensato dalla casa editrice del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, che torna con la sua quarta edizione, e ha già all’attivo centinaia di incontri organizzati nelle scuole. Si rivolge alle insegnanti, agli insegnanti e ai promotori della lettura nel mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado: grazie al ricco catalogo sempre aggiornato, scaricabile gratuitamente sul sito dedicato, propone percorsi di lettura e strumenti utili per arricchire l’offerta didattica.

Fiore all’occhiello del progetto, la possibilità di portare nelle classi gli autori e le autrici del catalogo Salani e di marchi come Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60. L’incontro con l’autore è infatti il termine di un percorso di lettura e condivisione di un testo grazie al quale i ragazzi e le ragazze possono sviluppare o approfondire temi importanti per la loro crescita. Il catalogo del progetto è stato pensato proprio con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura in modo sempre più stimolante, per formare così i lettori e le lettrici di domani.

Per presentare il terzo numero della guida Leggere il mondo e la nuova edizione di Lettori si diventa, la piattaforma ilLibraio.it ospiterà un panel online, in programma sulla pagina Facebook del sito, martedì 24 settembre alle ore 17. Protagonisti dell’incontro, inserito nel palinsesto di LibLive e moderato da Gloria Maria Ghioni, saranno: Enrico Galiano (insegnante e scrittore), Mariagrazia Mazzitelli (direttrice editoriale di Salani), Agnese Pini (autrice, giornalista e direttrice di Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale) e Stefano Mauri (presidente e Ad di GeMS).