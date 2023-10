Daniil Medvedev, chi è il tennista russo: moglie, figli, carriera, vittorie

Daniil Sergeevič Medvedev è un tennista russo. Considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione, oggi è il numero tre al mondo del ranking Atp.

È in finale ai China Open contro Jannik Sinner che, ahinoi, ha sempre battutto sei volte su sei.

Medvedev, chi è il tennista

Daniil Sergeevič Medvedev è un tennista considerato uno dei migliori al mondo. Ha conquistato, infatti, 20 titoli ATP, tra cui gli US Open 2021 ed è stato inoltre finalista al Major statunitense nel 2019 e nel 2023 oltre alle edizioni 2021 e 2022 degli Australian Open. Nato l’11 febbraio 1996, ha 27 anni e sta avendo una carriera molto importante. In particolare, ha raggiunto per almeno una volta le semifinali in tutti i 19 tornei ATP 500, Masters 1000 e Grande Slam che si disputano sul cemento. In una recente intervista ha dichiarato che gli piacerebbe concludere la carriera “ vincendo tutti i maggiori tornei giocati sul cemento” .

Esordi e carriera

Il tennista è molto alto: 198 centimetri. Ha iniziato a giocare a tennis grazie alla scuola, dove partecipò a un provino e fu subito adocchiato dal talent scout. Aveva 10 anni. Ha debuttato tra i professionisti nel 2011 all’età di 15 anni, mettendosi fin da subito in mostra. Dopo che vinse i primi titoli ITF e gli Challenger entrò nei primi 100 al mondo. Nel 2017 vince la sua prima finale ATP, è l’inizio di una scalata alla classifica dei top che culmina con la vittoria agli Us Open del 2021.

Moglie e figli

Il tennista russo è sposato con Daria Medvedeva, sua compagna da anni. La proposta di matrimonio è arrivata dopo Wimbledon 2018. La coppia ha una figlia, nata nell’ottobre 2022.