Iraq, dodici missili su Erbil verso il consolato Usa: “Sparati dall’Iran”

Iraq, dodici missili su Erbil nella notte, nella zona del consolato USA. Secondo fonti non confermate i missili potrebbero essere stati sparati dal territorio iraniano. Nessuno ha ancora rivendicato l’attacco.

Nella notte del 12 marzo, ora locale 2.40, dodici missili hanno colpito la città di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Gli ordigni sono esplosi nei pressi del consolato americano e dell’aeroporto di Erbil, considerati tra i possibili obiettivi dell’attacco.

Secondo l’agenzia Reuters, non ci sono state vittime o feriti, né tra i civili né tra i soldati statunitensi. Nella notte i video delle esplosioni hanno fatto il giro dei social.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022