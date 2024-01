Jorge Ordonez, chi è l’ex marito cubano di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Chi è Jorge Ordonez, ex marito cubano di Sandra Milo. Quarto marito per la musa di Federico Fellini, la loro fu un unione improvvisa quanto brevissima. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Jorge Ordonez, ex marito di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Tra i tanti amori della vita di Sandra Milo, celebre attrice e star televisiva scomparsa nel gennaio del 2024, uno dei più misteriosi è senz’altro il suo quarto marito, il colonnello cubano Jorge Ordonez. Negli anni Novanta, durante un suo viaggio nell’isola caraibica, l’attrice si innamorò perdutamente del militare. “Eravamo partiti per un viaggio di una decina di giorni.” -spiega in un’intervista Franco Brel, fotografo e amico di Sandra Milo insieme a lei durante il viaggio- “Attraverso un amico italiano che viveva a Cuba abbiamo conosciuto questo militare bellissimo, con cui abbiamo subito fatto amicizia. I due si piacquero subito, Sandra in quel momento era bellissima, raggiante”.

Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine, al punto che decidono di sposarsi di punto in bianco: “Andai io a fare i documenti in comune: le nozze le celebrò il sindaco in persona, due bambine del posto le fecero da ancelle. Poi i due sparirono per una settimana: non so se il matrimonio sia stato consumato, ma lei sembrava molto felice”. Il loro amore, tuttavia dura pochissimo. Dopo la scadenza del suo permesso turistico Sandra Milo torna in Italia e scopre che Jorge era già sposato e aveva anche due figli.

Da tormentone estivo a possibile bufala, i dubbi sulla storia con il colonnello

L’amore tra Sandra Milo e Jorge Ordonez è stato uno degli argomenti più discussi dell’estate del 1990. Tanti giornali di gossip mandarono i propri inviati a Cuba in cerca di prove del matrimonio, senza alcun successo. Molti altri hanno messo in dubbio la storia di Sandra Milo, accusandola di aver fabbricato la storia in cerca di visibilità. Secondo alcune testimonianze il sedicente Jorge Ordonez sarebbe stato trascinato nel “matrimonio farsa” convincendolo che non fosse altro che un ruolo in una soap opera, con Jorge nel ruolo di un ragazzo cubano innamorato di una donna italiana avanti con gli anni.

Da parte sua Sandra Milo ha sempre sostenuto di aver detto la verità, arrivando persino ad offrire cifre ingenti a Jorge perché apparisse in tv insieme alla sua prima moglie. “Forse sono ancora sposata con un cubano, chissà.” -raccontava l’attrice- “In ogni caso, ho vissuto una bellissima storia romantica che purtroppo è durata poco: io e lui siamo stati la prima telenovela d’Italia”. In molti dubitavano persino che Ordonez fosse davvero un militare, dubbi a cui Sandra Milo rispondeva così: “E mica sono andata da Fidel Castro a chiederglielo. Lui ci disse così”.