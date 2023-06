Mirella Adinolfi, chi è l’ex amante segreta di Pippo Baudo: vita privata, figlio

Chi è Mirella Adinolfi, ex amante segreta di Pippo Baudo e madre di suo figlio Alessandro. Una dei suoi primi grandi amori, ha frequentato il conduttore all’inizio degli anni Sessanta: “Avevo solo 25 anni, siamo stati insieme molto tempo”.

Chi è Mirella Adinolfi, ex amante segreta di Pippo Baudo: cosa sappiamo di lei?

La vita amorosa di Pippo Baudo è senz’altro un argomento molto intricato, sbrogliato solo da alcuni dettagli condivisi dallo stesso conduttore. È proprio grazie alle sue dichiarazioni se sappiamo qualcosa riguardo uno dei suoi primi grandi amori, Mirella Adinolfi. I due si frequentarono all’inizio degli anni Sessanta, quando Baudo era ancora giovanissimo. “Avevo soltanto 25 anni.” -ha spiegato Baudo al settimanale Oggi– “Ero da poco tempo arrivato a Roma da Catania per tentare la strada dello spettacolo”. Mirella Adinolfi, tuttavia, era già impegnata con il noto dirigente RAI Tullio Formosa e la coppia fu costretta a vivere il proprio amore in segreto: “Siamo stati insieme per diverso tempo anche se lei era sposata e madre di due figli”.

La nascita di Alessandro: “Ci ritrovammo in una situazione senza uscita”

La loro relazione venne scossa dall’inaspettata gravidanza di Mirella: “Quando si rese conto di aspettare un figlio da me ci ritrovammo di fronte ad una situazione che non sembrava presentare via d’uscita“. A quei tempi chi commetteva adulterio rischiava persino il carcere: “Non avevamo alcuna possibilità di conciliare la sua posizione di moglie e madre con la nostra relazione”. Se la verità fosse uscita fuori, Mirella avrebbe rischiato di perdere la custodia dei figli avuti con suo marito. Alla fine, la donna scelse di rinunciare a Baudo e di restare con suo marito: “Io accettai la sua decisione. Del resto come potevo biasimarla? Non avevo mezzi economici, un lavoro stabile. Come avrei potuto garantirle quel minimo di tranquillità necessaria per affrontare tanti prevedibili problemi”.

Poco tempo dopo Mirella da alla luce Alessandro: “Ricordo che quel 21 ottobre del 1962 andai comunque a vedere il bambino, così come continuai a vederlo di nascosto fino a quando aveva 4 anni”. Oggi il primo figlio di Baudo vive in Australia e si è costruito un buon rapporto con suo padre, con il quale continua a vedersi: “Questo figlio non è il frutto di un’avventura di una notte, io Mirella Adinolfi l’ho davvero amata”.