Cristiano Ronaldo, arresto o espulsione chiedono in Arabia: ecco cos’è successo al campione portoghese

Cristiano Ronaldo rischia l’arresto o l’espulsione dall’Arabia Saudita per un episodio indegno di cui lui stesso si è reso protagonista. La vicenda si è consumata al termine della partita persa dalla sua squadra.

Cristiano Ronaldo, arresto o espulsione chiedono in Arabia

Cristiano Ronaldo rischia l’arresto o l’espulsione: incredibili sono le notizie che arrivano dall’Arabia Saudita. Il campione portoghese, che è sempre molto attivo sui social, è accusato di “atti indecenti in luogo pubblico”. L’episodio incriminante è avvenuto al termine della partita persa dall’Al Nassr, squadra in cui milita CR7, in casa dell’Al Hilal. Mentre i tifosi urlavano contro il calciatore il coro “Messi, Messi, Messi”, Ronaldo ha risposto in modo indegno.

Ecco cos’è successo al campione portoghese

Nouf bin Ahmed, avvocato, docente, advisor e accreditato presso i centri della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale, ha annunciato su Twitter che presenterà una petizione al Ministero pubblico dell’Arabia Saudita contro il campione portoghese: “Non seguo lo sport. Il pubblico di Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. La condotta di Cristiano è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l’arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito”. Ecco il video incriminante che gira sui social con il gesto chiaro del calciatore portoghese.

