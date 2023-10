Letizia Moratti torna in Forza Italia e lascia Italia Viva: cosa farà e critiche

Letizia Moratti passa o meglio ritorna in Forza Italia voltando le spalle a Matteo Renzi e Italia Viva con un cambio di casacca.

Letizia Moratti ritorna tra le file di Forza Italia lasciando Matteo Renzi e Italia Viva. Annuncio a sorpresa con un nuovo incarico per la Moratti che ha spiegato i motivi del suo cambio di casacca dopo l’annuncio di Antonio Tajani.

Letizia Moratti torna in Forza Italia e lascia Italia Viva

Letizia Moratti entra in Forza Italia e lascia Italia Viva, spiegando immediatamente che “il posizionamento di Italia Viva e Azione a Bruxelles con Renew Europe non coincide con il mio. Mi sono sempre rispecchiata nei valori del Ppe”.

Le prime critiche del passaggio di casacca della Moratti sono arrivate da Licia Ronzulli: “Provo tristezza per la signora Moratti costretta a comportarsi come una qualsiasi sciacalla. Mi ricorda tanto la scivolata sulla diffamazione a Pisapia e il furgone rubato, che le fece perdere le elezioni. Il lupo perde il pelo ma non il vizio?”.

Cosa farà

“Accetto con spirito di responsabilità e servizio” la proposta di Antonio Tajani “per il partito e per il Paese”, ha detto Moratti. “Aderisco a Forza Italia per diversi motivi tra cui il legame con Berlusconi, che è stato un innovatore nella politica, nelle istituzioni. Sono felice – ha aggiunto – di potere dare il mio contributo che sarà costruttivo, in armonia con il segretario. Ci aspetta un lavoro importante. C’è un grande lavoro da fare attraverso un forte rilancio del partito”.

L’annuncio è arrivato da Antonio Tajani che ha commentato come la Moratti ha una “grande esperienza nella vita pubblica amministrativa e un radicamento profondo nella citta di Milano. Questo mi ha portato a proporle di guidare la consulta del segretario nazionale di FI”, di “entrare nella squadra” da “protagonista”. La consulta è “un organismo di cui fanno parte personalita’ di alto prestigio che ha il compito di fare proposte e studi sui principali temi politici”.

