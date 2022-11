Stranger Things 5 quando esce su Netflix: svelato il titolo del primo episodio

Stranger Things 5: dopo il successo della prima e della seconda parte della stagione quattro tutto o quasi è pronto per lo sprint finale. Nelle ultime ore, è stato pubblicato il titolo del primo episodio ella stagione cinque ma anche alcune foto.

Stranger Things 5 quando esce su Netflix

Della quinta stagione di Stranger Things si parla già da alcuni mesi. I fratelli Duffer, creatori della serie cult Netflix, avevano già assicurato che si farà e che sarà il capitolo conclusivo dello show. “Sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni.” -spiegano in una lettera indirizzata al pubblico- “Poi ci siamo resi conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale.

Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l’ultima“.

Matt e Ross Duffer, intervistati da Variety.com, avevano dichiarato di avere già la stagione 5 bene in testa: “Le domande che abbiamo sollevato nella quarta stagione servono a preparare il terreno per la stagione finale. Abbiamo scritto questo documento, ci abbiamo messo una settimana con i nostri scrittori. Lì dentro abbiamo scritto tutta la mitologia della serie, definendo cos’è il Sottosopra, da dove vengono i mostri e cosa significa tutto questo.

In questa stagione, stiamo dando al pubblico una marea di informazioni, ma ci sono ancora misteri sul Sottosopra, grossi misteri“.

Tra giugno e luglio 2022 è andata in onda la quarta stagione della serie tv. Sulla data d’inizio della quinta stagione non ci sono stati ancora annunci ufficiali da parte di Netflix ma dovrebbe andare in onda tra il 2023 e il 2024. Probabilmente verrà lanciata verso l’estate 2024, come avvenuto per la stagione 3 e la stagione 4.

Svelato il titolo del primo episodio

A pochi mesi dalla fine della quarta stagione, il profilo twitter della serie ha infatti pubblicato il frontespizio della sceneggiatura del primo episodio, completo di titolo. Scritta dai fratelli Duffer, la puntata s’intitola The Crawl. Il verbo “to crawl” significa effettivamente “strisciare” o “avanzare lentamente” mentre il sostantivo si traduce con “il seminterrato”. Tuttavia, sui social sono stati tanti i commenti degli appassionati della serie dopo la rivelazione del titolo della prima puntata.

LEGGI ANCHE: Mina Settembre 3 si farà: arriva la conferma. Ecco quando andrà in onda la terza stagione