Chi è Valeria Shashenok, fotografa ucraina scappata in Italia

Valeria Shashenok è una fotografa ucraina, arrivata da pochi giorni in Italia attraverso un corridoio umanitario. La sua documentazione social del suo viaggio per scappare dall’Ucraina è diventato virale, tanto che è stata notata anche dalla CNN.

Chi è Valeria Shashenok

Valeria Shashenok è una fotografa ucraina, 23 anni già compiuti, costretta a scappare dall’Ucraina dopo l’invasione russa. Notata anche dalla CNN, è diventata un volto conosciuto in quanto il suo viaggio per scappare dall’Ucraina (postato sui social nelle varie tappe) è stato evidenziato anche dalla CNN.

Originaria della cittadina di Chernihiv, paese a Nord di Kiev, fin da quel terribile 24 febbraio 2022 ha deciso di raccontare la guerra al mondo di TikTok e tramite i suoi canali social. Arrivata a Milano, è stata incontrata anche dal sindaco Beppe Sala.

Il viaggio di Valeria in Italia

La giovane Valeria, dopo lo scoppio della guerra, è riuscita ad abbandonare l’Ucraina tanto che, grazie ad un corridoio umanitario, è riuscita ad arrivare in Italia.

Per arrivare in Italia ha fatto un lungo viaggio dalla Polonia che lei stessa ha raccontato e sempre in testimonianza di questo ha postato anche un video su TikTok. Valeria, in un mini reportage-documentario personale, ha mostrato dunque passo dopo passo come si è svolto il suo viaggio: scappata dalla sua città in macchina, ha raggiunto la stazione di Kiev per poi passare a Lviv. La ragazza, durante questo lungo percorso, ha anche vestito i panni della volontaria fornendo pasti ai profughi.

Per raggiungere la capitale polacca di Varsavia è stata costretta a compiere un interminabile viaggio di 10 ore in piedi su un treno.

La nuova famiglia ospitante

Oggi la fotografa ucraina è stata ospitata a Milano dalla famiglia della youtuber Sofia Viscardi.

Entusiasta e sorridente per l’accoglienza ricevuta, la ragazza ha scritto: “Vivo con una fantastica famiglia italiana!”