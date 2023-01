Chi è Rupert Grint, Ron in Harry Potter: moglie, figli, carriera, film, tv

Rupert Grint è il famoso attore che ha interpretato Ron Weasley nei film di Harry Potter. Ecco chi è e cosa fa oggi.

Chi è Rupert Grint

Rupert Grint, nato a Harlow, 24 agosto 1988, è un famoso attore, di origini irlandesi, che ha interpretato l’amico di Harry Potter, Ron Weasley, negli 8 film di Harry Potter. Quando ha esordito nel ruolo di Ron, l’attore aveva solo 13 anni e ha ottenuto la parte con un’audizione, girando una scena rap vestito da professore. Scelto come interprete, nel 2001 ha esordito in Harry Potter e la pietra filosofale e per dieci anni ha interpretato il ruolo di Ron che gli ha permesso di avere una grande fama mondiale.

Rupert Grint dopo Harry Potter

L’attore britannico ha senza dubbio raggiunto il punto più alto della sua fama con il personaggio di Ron, ma continua comunque a lavorare nel mondo dello spettacolo.Ha anche preso parte ad altri progetti come la serie Servant di Apple tv e in televisione ha preso parte a Snatch e Sick Note. Nel 2023 lo si rivedrà nell’attesissimo Bussano alla porta, ma è stato anche tra i protagonisti della serie di Guillermo del Toro su Netflix Cabinet of Curiosities.

Moglie e compagna

Rupert Grint, parlando della vita privata, ha sposato l’attrice inglese Georgia Groome. I due si sono conosciuti nel 2011 e dopo tanti anni di relazione, la coppia ha avuto nel 2020 una figlia, Wednesday G Grint.