Chi è Roberta Rei, conduttrice di “Filorosso” su Rai 3

Roberta Rei è una conduttrice di Filorosso su Rai 3 assieme a Giorgio Zanchini. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Roberta Rei

Roberta Rei, nata a Napoli nel 1985, è una giornalista attualmente conduttrice di Filorosso. Nella sua famiglia ha scoperto la passione per il jazz fin da quando era piccola e ha una grande passione per il ballo. In Cina, dove ha anche lavorato come interprete, ha scoperto in un secondo momento la sua passione per il giornalismo.

Dopo un periodo in cui è vissuta in America, è poi tornata in Italia dove è poi stata selezionata al master in giornalismo dello Iulm. Successivamente ha lavorato per Rainews e il Fattoquotidiano.it e nel 2012 per poi passare a Rai 3 come inviata per il programma Agorà. Si è occupata nel corso della sua carriera di inchieste su migranti, ambiente, criminalità organizzata.

Attualmente è conduttrice di Filorosso su Rai 3.

Curiosità

Nel corso della sua carriera da giornalista, Roberta Rei si è occupata anche alle Iene 2021/2022, del “caso” Dayane Mello, molestata durante l’esperienza a “La Fazenda“, reality brasiliano.

Ha praticato per 10 anni atletica leggera e parla molto bene il cinese. È appassionata di sport, ma non segue il calcio.