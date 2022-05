La gaffe di George W. Bush sull’Ucraina: cosa ha detto?

George W. Bush e l’inaspettata gaffe sull’Ucraina: cosa ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti? Durante un suo discorso a Dallas, il politico statunitense ha sorpreso il pubblico con un goffo lapsus. Ecco cosa è successo.

La gaffe sull’Ucraina, che cosa ha detto George W. Bush? Mercoledì 18 maggio George W. Bush ha tenuto un discorso a Dallas, in Texas durante un evento del suo think tank alla Southern Methodist University.

Le parole dell’ex presidente degli Stati Uniti hanno fatto il giro del web a causa di una sua gaffe particolarmente infelice. Che cosa ha detto? Durante il suo intervento, il politico americano ha condannato le recenti azioni della Russia, facendo tuttavia confusione sull’altro paese coinvolto nella guerra: “Le elezioni in Russia sono truccate. Gli oppositori politici sono imprigionati o eliminati, in modo che non possano partecipare al processo elettorale.

Il risultato è l’assenza di controlli ed equilibri in Russia e la decisione di un uomo di lanciare un’invasione del tutto ingiustificata e brutale dell’Iraq“.

Accortosi subito dell’errore, Bush si è corretto: “Volevo dire, dell’Ucraina“. Di fronte alla reazione confusa e divertita del pubblico, l’ex presidente si è giustificato ricordando scherzosamente la sua età: “75!”. La clip incriminata è stata subito diffusa sul web dal giornalista Michael Williams, che ha condiviso l’accaduto con un tweet: “Ha provato a riferirsi a quella che descriveva come «un’invasione brutale e totalmente ingiustificata», ma ha detto Iraq invece di Ucraina”.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE

— Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022