Sciopero aerei 17 dicembre: gli orari dello stop, i voli garantiti e cancellati

Sciopero aerei annunciato per domenica 17 dicembre. Dunque, per chi si metterà in viaggio per quella giornata dovrà prima assicurarsi degli orari di stop dei voli e se i propri aerei sono garantiti dalla compagnia.

Sciopero aerei 17 dicembre: gli orari dello stop

Domenica 17 dicembre è stato annunciato lo sciopero degli aerei voluto dai sindacati Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl, Unione italiana controllo ed assistenza al volo (Unica), Confederazione unitaria di base (Cub), Cobas, Unione sindacale di base (Usb) e Federazione lavoratori aziende italiane dei trasporti e dei servizi (Flai). I dipendenti delle compagnie aderenti si fermeranno dalle 13 alle 17.

I voli garantiti e cancellati

Sono diverse le compagnie che hanno comunicato gli elenchi degli aerei garantiti e cancellati. Qui l’elenco reso noto da Ita sui voli cancellati. “Sono altresì assicurati – spiega la nota – dell’Enac tutti i voli la cui partenza è schedulata in orari antecedenti all’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti”, “i voli intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali, nonché il volo in partenza: WMT 3864 Pescara – Tirana”.

“Oltre ai voli sopraindicati – prosegue l’Enac – sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le Società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente”.

