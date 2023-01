Ornella Vanoni a Genova: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Ornella Vanoni a Genova si esibisce in concerto nella serata del 30gennaio 2023. La signora della canzone italiana, è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva, in attività dal 1956, e non rinuncia a portare una ventata di musica anche all’inizio del 2023.

Ornella Vanoni a Genova: scaletta delle canzoni Ornella Vanoni si esibisce in concerto al Politeama di Genova nella serata di lunedì 30 gennaio 2023. La cantante è in giro per l’Italia in occasione del suo tour “Le donne e la musica”. Ecco di seguito la scaletta dei brani che la Vanoni porterà sul palco ligure: Aria Senza fine Che cosa c’è Dettagli (Detalhes) La voglia, la pazzia (Se ela quisesse) Samba per Vinicius (Samba pra Vinicius) Io so che ti amerò (Eu sei que vou te amar) Samba della rosa (Samba da rosa) Tristezza (per favore va via…) (Tristeza) Rossetto e cioccolato Just in Time Vedrai, vedrai Anima Love Is a Losing Game Perduto (Procuro olvidarte) Caruso Sapore di sale Io che amo solo te I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour I biglietti della Vanoni a Genova sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di tiketone.it. La Vanoni è accompagnata sul palco da Sade Mangiaracina al pianoforte, Laura Klain alla batteria, Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso e Leila Shirvani al violoncello.