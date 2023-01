Boomerissima in onda il 31 gennaio: anticipazioni e ospiti della quarta puntata

Boomerissima ritorna in onda su Rai 2 in prima serata martedì 31 gennaio 2023. Si tratta della quarta puntata ma non dell’ultima, visto il grande successo di ascolti del programma di Alessia Marcuzzi. Ecco tutti gli ospiti della serata.

Boomerissima in onda il 31 gennaio

Boomerissima è il nuovo programma che va in onda su Rai 2 in prima serata da martedì 10 gennaio. La conduzione è affidata ad Alessia Marcuzzi che dalla Mediaset passa così alla Rai. Si tratta di un programma che mette a confronto due generazioni: i boomer e i milleanial. Ci saranno durante le puntata e le sfide di generi giochi, ospiti e i balletti. La quarta puntata va in onda sempre su Rai 2 nella serata di martedì 31 gennaio. Inoltre, la rete comunica che la quinta puntata di “Boomerissima” andrà in onda direttamente martedì 14 febbraio con la pausa in mezzo per la messa in onda su Rai 1 del Festival di Sanremo.

Anticipazioni e ospiti della quarta puntata

Dopo aver riscosso un ottimo successo, il quarto non sarà più l’ultimo appuntamento e, di conseguenza, Alessia Marcuzzi avrà l’occasione di allungare il proprio programma. Dunque, in occasione del 31 Gennaio, ci saranno moltissimi altri ospiti, come ad esempio: Adriana Volpe, Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi (per il team boomer); continuando Alessandro Egger, Soleil Sorge, Paola di Benedetto ed Emanuel Caseiro (per i milennial). Si conterà anche sulla presenta di Alberto Matano, Nino Frassica e Flavio Insinna. A chiudere gli Effeil 65 e i Boomdabash.

Si registreranno quindi altre puntate, continuando così a produrre il programma che – forse anche inaspettatamente – ha raccolto buoni feedback, a dimostrarlo i numeri: 1.310.000 spettatori (7,37% di share) nella puntata di esordio, e 1.459.000 spettatori (8,49%) nel secondo appuntamento.

