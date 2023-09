Buffy ritorna vent’anni dopo, in arrivo “Slayers” lo spin-off su Spike

A vent'anni dal finale della serie, riecco Buffy: è in arrivo Slayers, lo spin-off su Spike. Masters: "Estasiato per questo nuovo capitolo del Buffyverse".

Il ritorno di Buffy vent’anni dopo il finale: ecco Slayers, serie spin-off su Spike. Il cast originale dell’amatissimo show di Joss Whedon è pronto a riunirsi per una nuova serie audio. L’attore James Masters: “Estasiato per questo nuovo capitolo”.

Il ritorno di Buffy l’ammazzavampiri: ecco Slayers, la serie spin-off su Spike

Nonostante il reboot della serie sia ancora in alto mare, c’è una chicca in arrivo per i fan di Buffy l’ammazzavampiri. A vent’anni dalla fine della storica serie tv, infatti, è in arrivo un nuovo spin-off, che avrà come protagonista il vampiro Spike, interpretato da James Masters. Si chiamerà Slayers, e sarà una serie audio che riunirà molti membri del cast originale. Tra questi ricordiamo Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield, Amber Benson, James Charles Leary, e Danny Strong. Il nuovo show farà il suo debutto su Audible a partire dal 12 ottobre.

An ‘Buffy’ spin-off audio series ‘SLAYERS: A BUFFYVERSE STORY’ is in the works. The series follows Spike set 20 years after the ‘Buffy’ series finale, the original cast are all reprising their roles. Premieres on October 12. pic.twitter.com/jLK55MXAwR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 13, 2023

“Sono estasiato nel ritornare con i miei cari amici per questo nuovo capitolo del Buffyverse.” -ha affermato Masters, entusiasta di esser tornato a vestire i panni di Spike- “Condurremo gli ascoltatori lungo un percorso conosciuto ma inaspettato pieno di orrore, passione e guai. Sono eccitato all’idea che i fan vecchi e nuovi vivano questa esperienza nell’amato mondo dell’ammazzavampiri come mai accaduto prima, portando in vita la storia tramite la narrazione audio immersiva”.

Sarah Michelle Gellar non ci sarà, cosa è successo?

La grande assente in questo nuovo progetto è Sarah Michelle Gellar, volto di Buffy nella serie originale. In passato, infatti, l’attrice ha svelato di non avere intenzione di tornare a interpretare l’ammazzavampiri nel prossimo futuro: “Penso che la storia si presti a nuovi racconti. Sarebbe interessante vedere come un nuovo prescelto/a affronterebbe la cosa. Non penso di essere io, non credo che dovrei essere io a farlo. Sono troppo stanca e irritabile per riprendere quel lavoro”.