Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri: vita privata, figlio, carriera

Chi è Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri. Cosa sappiamo della famiglia del celebre cantante italiano? Riconosciuta solo nel 1995, è nata dall’amore tra il cantante e Franca Sebastiani: “Quando venne al mondo non la volevo”.

Chi è Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: vita privata e carriera

Nata il 6 luglio 1971, Cristiana Calone ha 51 anni ed è la figlia di Massimo Ranieri e della cantante Franca Sebastiani, sua compagna all’inizio della sua carriera. Anche per questo motivo, per molti anni, l’esistenza di Cristiana rimase un segreto. Massimo Ranieri, per quello che ammette esser stato un errore di gioventù, rinunciò alla figlia e si allontanò da Franca, rifiutando di riconoscerla fino al 1995. “Mi dispiace averla conosciuta quando era già grande.” -ha spiegato il cantante in un’intervista concessa a Verissimo– “Quando è venuta al mondo non sono riuscito ad afferrare subito il dono che la vita mi stava offrendo e mi sono perso la magia della sua infanzia”.

Ne ha poi parlato nel salotto di Domenica Live, dimostrandosi pentito della sua scelta: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”. Oggi padre e figlia sono legatissimi, Massimo Ranieri ha fatto di tutto per ricostruire un rapporto con lei. Nel 2007 l’ha invitata in tv, per presentarla ufficialmente al suo pubblico. “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore.” -raccontava Cristiana- “Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”.

Vita privata e carriera: ha figli?

Si sa molto poco circa la vita privata di Cristiana Calone, che preferisce tenersi lontana dal caos del gossip e dello spettacolo. Ha un profilo Instagram in crescita e sta provando a costruirsi una carriera nella musica. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2014, insieme a Lusya Claudia. È ancora molto vicina al padre, con il quale ha affrontato insieme il lutto della morte della mamma Franca Sebastiani, scomparsa nel 2015. Lo ha inoltre reso nonno di recente, dando alla luce un nipotino. Ranieri si è detto ancora pentito di non esserci stato in questi anni, ma è felicissimo di poter veder crescere suo nipote: “Sono ferite che non si rimarginano al di là della figlia e di mio nipote, che adoro. Cristiana mi ha donato non solo l’emozione di essere padre ma anche di diventare nonno. “.