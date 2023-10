Calcioscommesse, gli altri nomi fatti da Corona dopo la censura della Rai

Calcioscommesse, Corona ha fatto gli altri nomi dei calciatori coinvolti nella vicenda. Dopo essere stato censurato nel programma Avanti Popolo su Rai3, è arrivato il Tapiro di Striscia La Notizia.

Calcioscommesse, gli altri nomi fatti da Corona

Fabrizio Corona è andato nella trasmissione di Avanti Popolo con l’intento di fare gli altri nomi dei giocatori della Serie A coinvolti nel calcioscommesse. Li ha fatti ma non su Rai3. L’ex re dei paparazzi dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e Nicola Zalewski, ha fatto i nomi di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

La censura della Rai e il Tapiro di Striscia La Notizia

Dopo la trasmissione di Avanti Popolo, è lo stesso Corona a lamentarsi di essere stato censurato e che tutto il suo materiale non è stato mandato in onda. Per questo ha ricevuto alla fine della puntata il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che riporta così sul suo sito: “Questa notte, l’ex paparazzo ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (RAI 3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35)”.