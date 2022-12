Fabrizio Pregliasco, chi è il virologo: carriera, moglie, politica

Fabrizio Pregliasco è un medico, diventato famoso come virologo lombardo a seguito dell’epidemia da Covid.

Chi è Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco è un medico, diventato famoso come virologo lombardo a seguito dell’epidemia da Covid in Italia. Associato di Igiene Generale e Applicata presso la sezione di Virologia del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, è Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). Nel 1986, con il conseguimento delle Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, ha iniziato la sua carriera come medico, seguito da una prima specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ad Orientamento in Sanità Pubblica (1990) e una seconda in Tossicologia (1994) presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano.

Dal 2005 al 2021 è stato Professore Aggregato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano nel settore disciplinare di Igiene Generale e Applicata, mentre dal 2021 è Professore Associato.

La candidatura alle regionali lombarde

In vista delle regionali lombarde, il candidato del centrosinistra e del M5s Pierfrancesco Majorino ha scelto il virologo come capolista della lista civica a suo nome. “Una scelta che mi onora – ha fatto sapere il candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino – il professor Pregliasco è senza dubbio uno dei virologi e scienziati più stimati d’Italia e da tanti anni si impegna come attivista nel sociale.

La sua candidatura al Consiglio Regionale nella lista civica che stiamo costruendo darà un contributo enorme di esperienza e competenza per ricostruire il sistema sociosanitario regionale e dare una rinnovata attenzione alle disabilità, a chi è rimasto ai margini e al valore del volontariato. Cambieremo la Lombardia, insieme!”.

Moglie e figli

Pregliasco è sposato con Carolina Pellegrini, 59 anni, la cui vita si divide tra la casa e la politica, impegnata anche a livello sociale.

I due stanno insieme da 18 anni.

Curiosità

Pregliasco è vincitore nel 2016 del Premio Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione (UNAMSI) per l’attività di divulgazione scientifica, il Prof. Fabrizio Pregliasco ricopre attualmente le cariche di Presidente e di Direttore Sanitario dell’Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Protezione Civile “Rho Soccorso Pubblica Assistenza” aderente all’ANPAS con sede a Rho, Milano.