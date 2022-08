Maldive, libraio cercasi: vivrà per un anno gratis in una suite di un resort e verrà pagato. Ecco come candidarsi

Maldive, libraio cercasi per vivere un'esperienza lavorativa di un anno in uno dei resort più belli e sognati da molti.

Maldive, libraio cercasi per vivere un’esperienza quasi da sogno per un intero anno in una soluzione che prevede una serie di vantaggi desiderati da tanti. Ecco come è possibile mandare la propria candidatura e sperare di essere contattato.

Maldive, libraio cercasi: vivrà per un anno gratis in una suite di un resort e verrà pagato

Il nome del resort è Soneva Fushi e l’offerta per il ruolo è stata titolata “cercasi libraio scalzo” per vivere e lavorare all’interno dell’albergo per un anno a partire da ottobre 2022.

Secondo la rivista di viaggi britannici TimeOut, il lavoro paga 750 dollari al mese (poco più di 730 euro). Una cifra modesta ricompensata però nel vivere in una suite del resort dal valore di 36.500 dollari a notte. Un particolare, si cerca un librario che è disposto a lavorare sempre scalzo. Il Soneva Fushi si trova sull’isola di Kunfunadhoo che secondo TimeOut ha appunto una sola regola “niente scarpe”. Kunfunadhoo si trova nell’atollo Baa, una riserva della biosfera riconosciuta dall’UNESCO.

Ecco come candidarsi

Il candidato ideale per la posizione deve essere ovviamente appassionato di libri e con alle spalle un’esperienza di vendita nel settore. Conoscere, parlare e scrivere bene in inglese per poi saper intrattenere nel migliore dei modi gli ospiti che si recheranno nella libreria. Non solo, ci saranno altre mansioni richieste: infatti, sarà necessario anche occuparsi di gestire il blog e i canali social del Barefoot Bookseller nei quali si racconta della vita esaltante del libraio di un’isola deserta.

Infine, si dovrà essere in grado di organizzare lezioni di scrittura creativa, biblioterapia, seminari e conferenze per allietare gli ospiti del resort.

Il periodo di lavoro inizia il prossimo ottobre, ma c’è tempo fino al 13 agosto per inviare la propria candidatura. Per candidarsi, basta inviare una mail in lingua inglese all’indirizzo [email protected] allegando il proprio curriculum, una lettera di presentazione e una breve recensione (150 parole) di un libro letto recentemente.

