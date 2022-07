Momenti di panico a Salemi, in Sicilia, questo pomeriggio in via Mazara. Un negozio fai da te di bricolage è esploso

Sicilia, esplode negozio di bricolage a Salemi

All’interno del negozio per fortuna non c’era nessuno dei dipendenti o titolari, quindi nessuno è rimasto ferito. Al momento dell’esplosione erano custodite alcune bombole di gas, motivo per cui si è creato il panico anche da parte degli anziani, che si trovavano al secondo piano dell’immobile dove insiste una struttura per persone della terza età.

Sul posto anche il sindaco Domenico Venuti, che sta seguendo con le autorità la situazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, vigili urbani, forestali che hanno provveduto ognuno per le proprie competenze a spegnere l’incendio e ad evacuare le persone.