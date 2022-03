Chi è Carlo La Duca, papà di Termini Imerese scomparso

Carlo la Duca è un papà originario di Termini Imerese scomparso, di cui non si hanno più notizie. Di questo caso se ne sta occupando anche la trasmissione Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. Ma chi è Carlo La Duca?

Chi è Carlo La Duca

Carlo La Duca è un papà originario di Cerda ma residente a Termini Imerese, scomparso il 31 gennaio 2019. L’uomo, imprenditore agricolo, è scomparso dal 2019 e da quel momento di lui non si sono avute più notizie.

Una svolta nelle indagini, però, è arrivata nel marzo 2022 quando Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono stati arrestati con l’accusa di delitto e occultamento del cadavere. Durante l’interrogatorio però, che si è svolto la mattina di 21 marzo come riporta Palermo Today, i due indagati davanti al gip si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Secondo la procura l’uomo potrebbe essere stato ucciso proprio da Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i quali sarebbero anche amanti.

Caso Carlo La Duca: la risposta dei legali degli accusati

I legali di Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, però, non ci stanno, e valutano il ricorso al Riesame: “i nostri clienti sono estranei ai fatti” hanno infatti fatto sapere. Per via del riserbo dei magistrati non sono chiari i contorni del quadro accusatorio, sta di fatto che il cadavere di La Duca non è mai stato ritrovato. In passato Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, intervenuti nella trasmissione Chi l’ha visto, avevano negato qualsiasi tipo di coinvolgimento.

“E’ il padre dei miei figli, non potrei mai fargli del male”, aveva infatti detto Luana Cammalleri, a cui gli aveva fatto eco il miglior amico Pietro Ferrara: “era il fratello che non ho mai avuto”. Ora la vicenda tornerà su “Chi l’ha visto?” mercoledì 23 marzo, serata durante la quale si enunceranno le ultime novità sulla questione.