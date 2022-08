Cosa vedere in tv stasera: film e programmi del 22 agosto 2022

Cosa vedere in tv stasera, 22 agosto 2022? Cosa vedere per trascorrere una lunedì sera in pieno relax? Ecco la guida tv canale per canale, con tutti i film e trasmissioni in programma in prima serata.

Cosa vedere in tv stasera, 22 agosto 2022: la guida tv canale per canale

Comincia la settimana ma il richiamo del divano e del telecomando è sempre più forte. Cosa vedere in tv stasera, lunedì 22 agosto 2022? Ecco la guida tv per la prima e la seconda serata di oggi, con il palinsesto serale dei principali canali.

Tanti film, trasmissioni e serie tv da cui scegliere per trascorrere una serata in pieno relax.

Cosa vedere stasera su Rai 1: prima e seconda serata

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Immenhof – La grande promessa

23:15 Tg1

23:20 Cose Nostre

Cosa vedere stasera su Rai 2: prima e seconda serata

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Un Paese quasi perfetto

23:05 Calcio Totale Estate

Cosa vedere stasera su Rai 3: prima e seconda serata

20:00 Blob

20:20 La gioia della musica

20:50 Il santone – #lepiubellefrasidi – Oscio

21:20 Report Estate

23:15 Il fattore umano

Cosa vedere stasera su Rete 4: prima e seconda serata

19:55 Tempesta d’amore

20:30 Controcorrente

21:25 Zona Bianca

Cosa vedere stasera su Canale 5: prima e seconda serata

20:00 Tg5

20:35 Paperissima Sprint

21:45 D’Iva R

Cosa vedere stasera su Italia 1: prima e seconda serata

19:30 NCIS

20:20 NCIS New Orleans

21:20 Chicago P.D.

23:00 The Cleaning Lady

23:50 Pressing Lunedì

Cosa vedere stasera su La7: prima e seconda serata

20:00 TG LA7

20:35 In Onda

21:15 La corsa al voto

23:30 L’uomo dalla cravatta di cuoio

Cosa vedere stasera su Rai 4: prima e seconda serata

19:55 Criminal Minds 12

21:20 Blood money – A qualsiasi costo

22:50 Iron Sky – La battaglia continua

Cosa vedere stasera su Cielo: prima e seconda serata