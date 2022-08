La fine di un’epoca: gli americani guardano più streaming che TV via cavo

Il soprasso digitale delle piattaforme streaming rispetto alla tv via cavo sancisce la fine di un'epoca per i media in America

Da tempo annunciato, a luglio si è completato il sorpasso digitale. Gli americani hanno per la prima volta nella storia guardato i canali in streaming di più della televisione via cavo. Un sorpasso storico, registrato dai dati di Nielsen – la società leader globale nella profilazione, raccolta dati e analisi del pubblico mediatico. Da tempo si registrava come le tv via cavo – un simbolo culturale americano – fossero in calo; costantemente rimpiazzate dallo streaming.

Le nuove piattaforme hanno segnato un record lo scorso mese di luglio: toccando quota 34,8% del consumo televisivo. Il cavo si è fermato al 34,4%; il servizio pubblico al 21,6%.

Il sorpasso dello streaming

Tra le piattaforme, Netflix detiene la quota maggiore della visione, con l’8,0%. Ciò è stato determinato da quasi 18 miliardi di minuti di visualizzazione di “Stranger Things 4“a luglio; insieme a quasi 11 miliardi di minuti di visualizzazione combinata di “Virgin River” e “The Umbrella Academy”.

Inoltre, i film originali Netflix “The Sea Beast” e “The Grey Man”, con Ryan Gosling, Ana de Armas e Chris Evans, hanno contribuito per oltre 5 miliardi di minuti, secondo Nielsen.

Anche Hulu si ritaglia una fetta record di visualizzazioni – 3,6% – trainata dalla seconda stagione di “Only Murders in the Building” e “The Bear”; che insieme sono valse circa 13 miliardi di minuti visualizzati. La quota del 3,0% di Amazon Prime Video è frutto dalla nuova serie “The Terminal List” e dai nuovi episodi di “The Boys”, che hanno raccolto oltre 8 miliardi di minuti.

Nel complesso, l’utilizzo dello streaming a luglio è aumentato del 3,2% rispetto a giugno. Il tempo trascorso in streaming a luglio è stato in media di quasi 191 miliardi di minuti a settimana; ognuna delle cinque settimane di misurazione del mese ha rispettivamente stabilito un record di fruizione, secondo Nielsen.

Cresce lo streaming della pay-TV

Nielsen ha anche stimato l’aumento della visualizzazione sui servizi di pay-TV digitale.

YouTube TV e Hulu + Live TV e le app degli operatori via cavo rappresentano l’11,2% dello streaming e il 3,9% dell’utilizzo totale della TV a luglio. La visualizzazione dei cavi a luglio è diminuita del 2% rispetto a giugno. Rispetto allo scorso anno la tv via cavo è scesa del -8,9%. La visione di sport ha registrato il calo maggiore per la categoria TV via cavo. -15,4% da giugno e del -34% rispetto a un anno fa, quando sono iniziate le Olimpiadi estive di Tokyo 2020.

Nel frattempo, la visione delle trasmissioni televisive – complice anche la tradizionale pausa estiva – è scesa del -3,7% a luglio. Su base mensile, la visione di sport trasmessi è diminuita del -41% a luglio rispetto a giugno e il confronto anno su anno ha mostrato un calo del -43%. I playoff della NHL e della NBA nel giugno 2022 e nel luglio 2021 hanno contribuito notevolmente alle diminuzioni mensili e annuali delle trasmissioni sportive, oltre all’inizio delle Olimpiadi estive nel luglio 2021.

Senza contare lo streaming mobile e web

Occorre notare come i dati di Nielsen includono solo la programmazione visualizzata su TV e TV connesse a Internet. Non tengono quindi conto dello streaming mobile o web. Il rapporto The Gauge di Nielsen combina due pannelli valutati separatamente. I dati di streaming sono derivati ​​da un sottoinsieme delle famiglie televisive statunitensi, misurate dall’azienda all’interno del pannello TV nazionale di Nielsen e le sorgenti TV lineari e l’utilizzo totale si basano sulla visualizzazione dal pannello TV complessivo di Nielsen.