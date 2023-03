Cosa succederà in “Che Dio ci aiuti 8”? Le anticipazioni

Sta per concludersi “Che Dio ci aiuti 7″, ma già è stato annunciato “Che Dio ci aiuti 8”. Cosa succederà nella nuova serie tv? le anticipazioni.

“Che Dio ci aiuti 8” si farà: ecco quando

L’ottava stagione della fiction con Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra è stata annunciata e andrà in onda nel 2025. Da quanto trapela, la ottava edizione della fiction sarà composta come sempre da dieci puntate e venti episodi.

sceneggiatrice Elena Bucaccio nella nuova serie tv che andrà in onda nel 2025 “Azzurra sarà una suora diversa rispetto a Suor Angela. Pur essendo entrambe fuori dagli schemi, le due suore comunque diventeranno molto diverse anche perchè mostreranno un approccio diverso alla fede e all’umano. Azzurra è una suora disordinata, tutta cuore e poca formazione, ma è pronta ad accogliere l’altro in maniera totale. Per noi è stata una scommessa. Ricordo quando Francesca Chillemi fece il primo provino per Azzurra Leonardi, per me non era giusta perché troppo bella e simpatica. E invece ne abbiamo fatto una suora credibile e a cui vuoi bene”

L’attesa per il finale

Mentre c’è grande attesa per il finale di Che Dio ci aiuti 7, dove dopo un lungo percorso intrapreso all’interno del convento finalmente Azzurra Leonardi, dall’essere una novizia, diventerà suora. Ruolo che manterrà anche In Che Dio ci aiuti 8.