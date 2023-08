Cosa ha fatto Sam Asghari, le accuse al marito di Britney Spears

Cosa ha fatto Sam Asghari, le accuse al terzo marito di Britney Spears. L’attore di origini iraniane è nell’occhio del ciclone dopo la frattura con la cantante pop americana. Cosa è successo tra i due?

Cosa ha fatto Sam Asghari, sotto accusa il marito di Britney Spears

Si complica sempre di più il divorzio tra Britney Spears e il suo terzo marito, Sam Asghari, che è stato travolto da pesanti accuse. Che cosa avrebbe fatto l’attore e personal trainer iraniano? Secondo alcune indiscrezioni iniziali era stato lo stesso Asghari a chiedere la separazione, arrivando al punto di minacciare Spears di rivelare “informazioni imbarazzanti” se non avesse accettato una rinegoziazione dell’accordo prematrimoniale. Oggi la situazione del personal trainer si è fatta molto più instabile: è accusato di aver tradito la pop-star ripetutamente, di averla derisa pubblicamente e persino di aver molestato una sua cliente.

Le rivelazioni di Ashley Franke: “Ho lasciato la sua palestra per le continue molestie, tradisce Britney dai tempi del fidanzamento”

L’origine del polverone che ha travolto Asghari è una sua ex amica e cliente, l’attrice e produttrice Ashley Franke. La donna ha puntato il dito contro il terzo marito di Britney Spears in una serie di storie su Instagram: “Trovo che sia assurdo il fatto che Sam stia affermando che Britney lo abbia tradito sapendo molto bene cosa lui facesse dal primo momento. Aveva messo in chiaro le sue intenzioni per ottenere fama quando ha iniziato a frequentarsi con lei. È stato disonesto con lei sin dall’inizio e ci rideva su con i suoi clienti in palestra. I suoi colleghi, gli altri personal trainer (anche loro dei traditori mai*li e bugiardi) lo supportavano in ogni sua mossa. Se avessi letto che stavano divorziando per un motivo serio forse sarei rimasta in silenzio, ma leggere un titolo di giornale del genere sapendo ciò che so non può farmi stare zitta.”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Credo che tutte le donne che hanno frequentato quella palestra o che abbiano lavorato con Sam privatamente dovrebbero essere oneste.” -ha continuato Franke- “Potete farlo anonimamente ma rimanere lo stesso oneste. Personalmente non sono mai uscita con Sam. Ho rifiutato ogni volta che ci provava e non ho mai risposto a nessuna delle foto non richieste che mi mandava, o quando me lo chiedeva di persona alle docce in palestra. In realtà ho smesso di allenarmi in quella palestra perché mi sentivo molto offesa dalle costanti molestie. So che sono gravissime accuse ma è la verità”.