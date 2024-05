Convegno dell’ENTD alla Camera dei Deputati: Intelligenza Artificiale e Sviluppo Economico

Il 24 maggio 2024, presso la prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati, si terrà il convegno “Intelligenza Artificiale: Efficientamento dei Processi e Sviluppo Economico – Dalle Istituzioni alle Startup”, organizzato dall’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale (ENTD).

Programma dei Lavori e Relatori

Il convegno prevede interventi di esperti e rappresentanti del settore, tra cui: Maria Concetta Antonica – Saluti Istituzionali ed introduzione ai lavori; Pietro Marinelli – AI Previsiva, dalla previsione all’efficientamento; Francesco G. Lamacchia – L’Impatto dell’AI sulle Metodologie Didattiche e di Apprendimento: Il Progetto Nexar; Corrado Patierno – Intelligenza artificiale, dagli aspetti tecnici all’etica in un prompt; Giuseppe (Beppe) Carrella – Il Nono Giorno della Creazione Dio Disse: “Ci Sia l’AI”, e Fu Cosa Buona e Giusta… Forse; Marco Armoni – Neuroscienze Applicate all’Intelligenza Artificiale: Processo Cognitivo e Generativo nella Generazione di Documenti; Angelo Lazzari – AI, la grande opportunità delle PMI; Giovanni Perillo – Dall’Intelligenza Artificiale a quella Circolare; Antonio Cerullo – L’Impegno Etico dell’ENTE nell’Utilizzo delle Nuove Tecnologie; Antonino Giannone – Problemi etici nell’uso dell’IA; Pasquale Aiello – Voci Neurali: Dalla Modellazione Generativa alla Clonazione Vocale – Il Progetto TTSAI R; Andrea Demozzi – Sistema SHM e WIM Integrato su base algoritmo a rete neurale.

Intelligenza Artificiale e Processi Aziendali

L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) ha dimostrato di poter apportare significativi benefici all’efficientamento dei processi aziendali. Pietro Marinelli, esperto di AI previsiva, illustrerà come l’AI possa essere impiegata per migliorare la pianificazione, l’ottimizzazione delle risorse e il processo decisionale all’interno delle organizzazioni.

Corrado Patierno approfondirà gli aspetti etici e tecnici legati all’adozione di soluzioni AI in ambito aziendale. Verranno discussi gli equilibri da mantenere tra efficienza operativa e il rispetto di principi etici fondamentali. Angelo Lazzari, Presidente della Fondazione Anna e Marco, evidenzierà le opportunità che l’AI offre alle piccole e medie imprese, consentendo loro di automatizzare attività, ottimizzare i processi e acquisire un vantaggio competitivo sui mercati.

Intelligenza Artificiale e Sostenibilità

Il Prof. Giovanni Perillo illustrerà come l’intelligenza artificiale, una tecnologia in rapida evoluzione, stia rimodellando numerosi settori, inclusa la sostenibilità. Grazie alla sua capacità di migliorare l’efficienza, minimizzare gli sprechi e promuovere l’innovazione, l’intelligenza artificiale si afferma come uno strumento essenziale per affrontare le sfide ambientali e guidarci verso un futuro sostenibile.

Intelligenza Artificiale e Istruzione

L’Intelligenza Artificiale sta avendo un impatto significativo anche nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento. Francesco G. Lamacchia, Founder dot Academy e responsabile del progetto Nexar, illustrerà come l’AI possa essere impiegata per innovare le metodologie didattiche e migliorare l’esperienza di apprendimento degli studenti.

Marco Armoni, esperto di neuroscienze applicate all’AI, approfondirà il legame tra i processi cognitivi umani e l’intelligenza artificiale generativa. Verranno esplorate le implicazioni di tali sinergie nella creazione di contenuti e documenti. Pasquale Aiello, Presidente dell’Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale e responsabile del progetto TTSAI R, presenterà i progressi nella modellazione generativa di voci neurali. Questa tecnologia apre nuove possibilità di clonazione vocale, con importanti applicazioni nel campo della sintesi vocale e dell’accessibilità.

Etica e Responsabilità Sociale dell’Intelligenza Artificiale

L’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale solleva importanti questioni etiche e di responsabilità sociale. Giuseppe (Beppe) Carrella, Senior Partner BCLAB, esperto di innovazione e reti neurali, offrirà una prospettiva provocatoria sulle implicazioni dello sviluppo dell’AI, ponendo in discussione il ruolo dell’uomo nella creazione di queste tecnologie.

Antonio Cerullo, responsabile dell’impegno etico dell’ENTE, illustrerà l’approccio adottato dall’organizzazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Verranno presentati i principi guida e le iniziative volte a garantire un’adozione responsabile e sostenibile dell’Intelligenza Artificiale. Antonino Giannone, esperto di Umanesimo Digitale, approfondirà le principali questioni etiche legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale tramite una visione antropocentrica. Verranno discusse le sfide e le possibili soluzioni per un’implementazione etica dell’AI.

Il convegno offrirà l’opportunità di confrontarsi sulle molteplici implicazioni dell’Intelligenza Artificiale, dalle sue applicazioni pratiche all’impatto etico, sociale ed ambientale. Verranno presentate piattaforme e progetti realizzati utilizzando funzioni di Intelligenza Artificiale. Rappresentanti istituzionali, esperti del settore e imprenditori avranno l’occasione di dialogare e condividere le loro prospettive, contribuendo a delineare un futuro sostenibile e responsabile per l’adozione delle tecnologie AI.

Informazioni Pratiche

Il convegno si svolgerà il 24 maggio 2024 presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma dalle ore 9:30 alle 13:00. I partecipanti riceveranno un attestato di presenza al termine dell’evento. Si ricorda che per accedere all’evento è necessario indossare un abbigliamento consono al decoro dell’istituzione parlamentare. In particolare, agli uomini è richiesto di indossare la giacca. Anche i minori di età superiore ai 14 anni dovranno attenersi a questa indicazione di dress code.