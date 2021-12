Chi è Miss Excel, la stella di TikTok che guadagna 100mila dollari al giorno

Chi è Miss Excel? Kat Norton ha 27 anni, e grazie ad Excel e TikTok guadagna 100mila dollari al giorno. L’influencer americana usa la piattaforma per insegnare ai suoi oltre 700mila follower tutti i segreti del foglio di calcolo Microsoft.

Chi è Miss Excel, esperta di fogli di calcolo su TikTok

La 27enne Kat Norton è Miss Excel, TikToker americana che è riuscita a combinare con gran successo formazione e intrattenimento. In video brevi e spiritosi, Miss Excel svela trucchi e segreti per imparare a usare in modo efficiente l’ostico foglio di calcolo Microsoft. Con i suoi balli divertenti, la sua ottima conoscenza di Excel e le sue grafiche accattivanti e informative, Kat Norton ha conquistato sia instagram che TikTok. Tra i due social, ha oltre un milione di follower.

Dal primo video al successo online: guadagna 100mila dollari al giorno

Come è cominciato tutto? Il suo primo video risale appena allo scorso anno, a Giugno 2020. Durante la pandemia, Kat Norton si era ritrovata in casa con i genitori e ha cercato di riempire la noia del lockdown con uno sfogo creativo. “Non sapevo come fare l’influencer” -racconta Kat Norton in un intervista a Thinkific- “Avevo appena fatto il mio primo video su TikTok un paio di settimane prima. Lo avevo detto solo a mia madre e al mio ragazzo. Non avevo idea di cosa stessi facendo”. Cercare di imporsi su TikTok con contenuti educativi sembrava una lotta impari, ma Miss Excel ce l’ha fatta. In seguito alla popolarità acquisita sui social, Kat Norton ha iniziato a offrire corsi di Excel a pagamento e ora, secondo le stime del Times, guadagna attorno ai 100mila dollari al giorno.

Un entrata tale da permetterle di lasciare il suo lavoro come consulente aziendale e dedicarsi alla sua carriera social a tempo pieno. Lo racconta sempre a Thinkific: “Prima di diventare Miss Excel dedicavo 80 ore alla settimana al mio lavoro quotidiano e viaggiavo per lavoro ogni lunedì mattina. Ero incastrata nella vita corporativa, lavorando fino allo stremo perché mi era stato detto di farlo. La mia libertà finanziaria è stata il mio più grande successo. È la cosa migliore che mi sia mai capitata“.