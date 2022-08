Cosa fa in tv stasera: film e programmi del 21 agosto 2022

Cosa fa in tv stasera, 21 agosto 2022? Cosa vedere per trascorrere una domenica sera in pieno relax? Ecco la guida tv canale per canale, con tutti i film e trasmissioni in programma in prima serata.

Cosa fa in tv stasera, 21 agosto 2022: la guida tv canale per canale

Si chiude la settimana e il richiamo del divano e del telecomando si fa sempre più forte. Cosa fa in tv stasera, domenica 21 agosto 2022? Ecco la guida tv per la prima e la seconda serata di oggi, con il palinsesto serale dei principali canali.

Tanti film, trasmissioni e serie tv da cui scegliere per trascorrere una serata in pieno relax.

Cosa fa stasera su Rai 1: prima e seconda serata

20:00 Tg1

20.35 Techetechetè

21:30 La Dama Velata

23:30 Speciale Tg1

Cosa fa stasera su Rai 2: prima e seconda serata

20:30 Tg2

21:05 Europei di Atletica

22:40 Domenica Sportiva

Cosa fa stasera su Rai 3: prima e seconda serata

20:00 Blob

20:25 Sapiens – Un solo pianeta

21:25 Kilimangiaro Estate

23:30 Tg3

23:45 Sex

Cosa fa stasera su Rete 4: prima e seconda serata

20:30 Controcorrente

21:30 Controcorrente Speciale

23:40 Pensavo fosse amore…invece era un calesse

Cosa fa stasera su Canale 5: prima e seconda serata

20:35 Paperissima

21:35 Ma che bella sorpresa

23:00 Tg5

23:40 Il Silenzio dell’acqua 2

Cosa fa stasera su Italia 1: prima e seconda serata

20:25 NCIS New Orleans 1×23

21:15 Godzilla

23:55 Pressing

Cosa fa stasera su La7: prima e seconda serata

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Miss Marple

00:45 Tg La7

Cosa fa stasera su Rai 4: prima e seconda serata

20:33 Senza traccia St 7 Ep 24

21:20 Identità

22:57 I segreti di Marrowbone

Cosa fa stasera su Cielo: prima e seconda serata

20:30 Affari di famiglia

21:20 Escape Room

23:05 La segretaria