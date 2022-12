Chi era Terry Hall, causa morte del frontman dei The Specials: carriera, vita privata

Chi era Terry Hall: causa morte, vita privata e carriera del cantante britannico frontman dei The Specials. Storico artista ska, in carriera ha collaborato con tanti artisti di spicco, tra cui i Gorillaz e Stephen Duffy.

Chi era Terry Hall, causa morte del frontman dei The Specials

Terry Hall, cantante e frontman della band ska The Specials, è morto il 19 dicembre 2022 all’età di 63 anni. La comunicazione arriva dai canali social della band britannica, secondo la quale l’artista si è spento dopo aver brevemente lottato contro una malattia: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry.

Il nostro splendido amico, fratello e uno dei più brillanti cantanti, compositori e parolieri mai nati in questo paese. Terry era un marito e padre meraviglioso e una delle anime più gentili, divertenti e genuine. La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano l’essenza stessa della vita. La gioia, il dolore, l’umorismo, la lotta per ciò che è giusto, ma soprattutto l’amore. Mancherà moltissimo soprattutto a chi lo conosceva e lo amava.

Ci lascia con il dono della sua straordinaria musica e della sua profonda umanità”.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

Carriera, vita privata e canzoni

Nato a Coventry, nelle West Midlands, il 19 marzo 1959, Terry Edward Hall è stato uno dei simboli della musica ska britannica.

Trova il successo tra gli anni Settanta e Ottanta con i suoi The Specials, con i quali incide sette singoli da Top 10 consecutivi. Tra i loro brani più amati di quel periodo spiccano Gangsters vs. The Selecter, Monkey Man e Too Much Too Young.

Dopo appena due anni in cui conquistano il Regno Unito, la band si sfalda nel 1981. Terry Hall lavora anche con altre band celebri, come i Fun Boy Three, The Colourfield e Vegas, e si crea una carriera di successo da solista. Nel corso degli anni collabora con tanti artisti di spicco, come i Gorillaz, le Bananarama, Stephen Duffy, Damon Albarn e Junkie XL.

Torna poi a cantare con i The Specials 24 anni dopo il suo addio, al Festival di Glastonbury del 2007, per poi ufficializzare la reunion nel 2008. Terry Hall lascia sua moglie Lindy Heymann, regista britannica nota per il suo lavoro in Showboy, The Laughing King e Kicks. Dall’amore della coppia era nato un figlio. Era il terzo per il cantante dopo i due figli oggi adulti nati dal matrimonio con la sua prima moglie, Jeanette.