Giulia e Paolo, chi sono i figli di Carlo Verdone: vita privata, carriera, età

Chi sono Giulia e Paolo Verdone, figli di Carlo Verdone. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla famiglia del celebre attore comico romano. Cosa sappiamo esattamente sui suoi figli? Che lavoro fanno? Quanti anni hanno oggi?

Chi sono i figli di Carlo Verdone, tutto su Giulia e Paolo

Il celebre attore romano Carlo Verdone, protagonista di commedie cult come Bianco, rosso e Verdone, Borotalco e Troppo forte, si è conquistato da tempo un posto nel cuore degli italiani. Con la fama arriva anche la curiosità del pubblico che, tra un suo film e l’altro, non disdegna dare uno sguardo alla vita privata e familiare dell’attore. Verdone è stato sposato dal 198o al 1996 con Gianna Scarpelli. I due non hanno mai divorziato per garantire serenità e stabilità ai loro due figli, Giulia e Paolo Verdone, oggi adulti. Entrambi molto riservati e ben lontani dal mondo dello spettacolo, hanno un rapporto molto stretto con i loro genitori. Cosa sappiamo sul loro conto?

Chi è Giulia Verdone: vita privata, età, carriera

Nata nel 1986, Giulia Verdone ha 37 anni ed è la primogenita di Carlo Verdone. È laureata in Lettere e parla ben quattro lingue e si è occupata per anni di promozione e campagne pubblicitarie cinematografiche. In passato ha spesso affiancato il padre nelle sue produzioni cinematografiche, lavorando come assistente di produzione e di segreteria in film come Io, loro e Lara e Natale in Crociera. Nel suo curriculum ci sono anche un paio di piccoli ruoli come attrice in Al lupo al lupo e Viaggi di Nozze.

Ad oggi Giulia si è lasciata alle spalle il mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un campo completamente diverso. Ha conseguito una laurea in Dietistica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per poi specializzarsi in Genetica applicata alla nutrizione, Nutrigenetica e Nutrigenomica alla St. Mary’s University di Londra. Oggi Giulia Verdone è un’affermata nutrizionista: è la responsabile dell’Area di nutrizione clinica e Nutrigenetica del centro B-Woman di Roma e ha un proprio sito ufficiale. In un’intervista concessa a Vanity Fair, Giulia Verdone ha raccontato la reazione dei suoi familiari a questo improvviso cambio di direzione professionale: “C’è stato uno shock iniziale da parte di tutti: genitori, amici, fidanzato… Poi, in realtà, mi hanno supportata. Mio padre stesso, da giovane, voleva fare tutt’altro. Fu sua madre che lo spinse verso il teatro e gli mise attorno un entourage che lo indusse a seguire questo percorso”.

Chi è Paolo Verdone: vita privata, età, carriera

Nato nel 1989, Paolo Verdone ha 34 anni ed è il secondo figlio di Carlo Verdone. Anche lui, come sua sorella, in passato ha collaborato con suo padre in alcuni suoi film: appare in Io, loro e Lara e in Grande, grosso e Verdone. Ciononostante, neanche Paolo ha scelto di ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo. Secondo diverse fonti dal web, Paolo Verdone sta provando a costruirsi una carriera in ambito diplomatico.