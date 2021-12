Deva e Leonie Cassel, chi sono le figlie di Monica Bellucci

Deva e Leonie Cassel sono le figlie di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La prima, 17 anni, è già un’icona della moda sulle orme della madre. Leonie invece ha 11 anni, e si è solo da poco esposta in pubblico per la prima volta.

Deva e Leonie Cassel: chi sono le bellissime figlie di Moica Bellucci

Dalla coppia più celebre dell’entertainement, Monica Bellucci e Vincent Cassel, sono nate Deva Cassel (17 anni) e Leonie Cassel (11 anni). Entrambe sono cresciute lontano dai riflettori, come voluto dai genitori, e nel rispetto della loro privacy, finché non sono state loro a decidere di esporsi.

Nata in Italia, a Roma il 12 settembre 2004, Deva Cassel è la primogenita della coppia. Dopo aver debuttato nel 2019 come modella in uno spot per Dolce & Gabbana, è stata anche protagonista nel 2020 della copertina del magazine francese Elle, non ancora maggiorenne.

Oggi Deva Cassel, infatti, è già modella, sponsor, volto di copertine e pubblicità, sulle orme della mamma Monica Bellucci. Proprio lei la definisce un mix perfetto di tratti mediterranei e nordici, ereditati dalla famiglia Cassel.

In particolare, secondo i fan, sarebbe notevole la somiglianza con la zia Cecile. “Sono due vichinghe elegantissime”, dicono delle due sorelle dallo sguardo deciso e dai tratti unici.

Deva, oltre a quella per la moda e lo spettacolo, ha una passione e un talento incredibile per il canto. La ragazza, inoltre, parla già 5 lingue, ma si sa poco o nulla della sua vita privata.

Lo stesso vale per la secondogenita Leonie, nata il 21 maggio 2010 dalla coppia di Vip più bella d’Europa, tenuta lontano dai riflettori fino a poco tempo fa. Ma c’è una terza sorella di Leonie e Deva: si tratta di Amazonie, una bimba di appena 2 anni nata dall’unione del papà Vincent Cassel e di Tina Kunakey.