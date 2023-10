Chi era Tommaso Accardo, amico ed ex spalla di Fiorello

È venuto a mancare Tommaso Accardo, che fu la spalla di Fiorello nel varietà “Stasera pago io”. Aveva 84 anni. Era uno stimato attore e personaggio televisivo italiano.

Chi era Tommaso Accardo

Tommaso Accardo, conosciuto anche come Tommasino, era nato a Gibellina l’11 ottobre 1940, in Sicilia, dove aveva cominciato a lavorare in piccoli ruoli nella pubblicità e nel cinema, con al suo attivo anche un’apparizione nel film comico “Mezzo destro e mezzo sinistro – due calciatori senza pallone”, con protagonisti Gigi e Andrea.

La notorietà arriva grazie alla scoperta di Fiorello che lo volle con sé nel varietà “Stasera pago io”.

Altri lavori di Accardo

Tommaso Accardo tra il 2005 e il 2008 l’attore aveva preso parte al film Ma l’amore… sì! di Marco Costa e Tonino Zangardi, al film tv Il mondo è meraviglioso di Vittorio Sindoni e a tre puntata della serie tv Boris. La sua ultima apparizione al fianco di Fiorello risale al 2018, quando partecipò a una puntata di Viva Radio2… minuti, il programma condotto dallo showman su Radio 2.

Il ricordo di Fiorello

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato proprio Fiorello, che sui social con un post su “X” ha pubblicato una foto insieme a lui scrivendo: “ciao Tommasino”.

È venuto a mancare a Mentana, dove viveva da tempo, il 30 settembre 2023.