Arriva in Italia la serie tv di Chucky, la Bambola Assassina: dove vederla

Chucky, la serie tv della Bambola Assassina, arriva in Italia: dove vederla

La Bambola Assassina ha terrorizzato il pubblico dei cinema di tutto il mondo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Chucky ritorna sul piccolo schermo, con una nuova serie tv dedicata al serial killer con le fattezze di un giocattolo.

Dopo l’uscita negli Stati Uniti lo scorso ottobre, lo show è arrivato anche in Italia il 13 gennaio 2022. Gli appassionati del cinema horror possono seguire la serie in streaming su Mediaset Play Infinity o in chiaro su Italia 1, ogni giovedì alle 00.30.

La trama e il trailer

Chucky è scritta e diretta da Don Mancini, autore anche degli ultimi tre film della saga cinematografica, ovvero Il figlio di Chucky, La Maledizione di Chucky e Il culto di Chucky.

Prodotta da Syfy e Usa Network, la serie è ambientata nella città natale del serial killer Charles Lee Ray, la cui anima risiede in un’inquietante bambola. Sarà qui che l’assassino ricomincerà a spargere terrore, commettendo una serie di efferati omicidi.

Il cast della serie

Gli interpreti principali della serie sono i seguenti: