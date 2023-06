Chi è Elvio Gerardi, cantante e fondatore della tribute band degli U2

Il mondo della musica mostra moltissimi aspetti e tante sfaccettature. Si può parlare anche di Elvio Gerardi, scopriamo chi è il cantante che si presenta con il suo primo singolo.

La canzone si intitola Senza esagerare.

Elvio Gerardi, chi è: cosa si sa di lui

La musica è una terapia, un’arma contro i mali del mondo. Lo sa bene Elvio Gerardi che, dell’arte in generale, ne ha fatto il suo mondo. Prima come passatempo, poi come sfogo e infine come vera e propria passione, dalla quale risulta impossibile liberarsi.

Un ragazzo in grado di sognare in grande che, nota dopo nota, è riuscito a farsi conoscere. Dopo tanti anni come frontman della Tribute band Zooropa sembra essere pronto per lo step successivo. Attualmente fa parte della Silver & Gold, la più grande Tribute Band dedicata agli U2 per quanto riguarda il centro Italia, di cui lui stesso è fondatore.

Eppure è arrivato il suo tanto ambito debutto in ambito musicale, in qualità di cantautore e solista. Un pezzo rock internazionale, giunto dopo una gavetta molto lunga. Tanti palchi su cui si è esibito, prima di firmare un accordo discografico con Risvegli Records, permettendogli di rendere pubblico il suo primo singolo, scritto con l’ausilio di Moreno Delsignore, dal titolo Senza esagerare.

Il pezzo è ormai in vendita dal 10 Maggio, data scelta per omaggiare Bono Vox (frontman degli U2), nel giorno del suo compleanno.

Una canzone che tratta una tematica forte, in una chiave differente. Si parla di stalking, ma questa volta la vittima è un uomo, qualcosa che forse “scomoda” l’ascoltatore dato che spesso, quando si trattano argomenti di questo tipo, ci si sofferma sulle vittime di genere femminile.

Un evento realmente accaduto, che racconta una parte di storia dell’artista, capace di raccontarsi in modo umile e fedele, dimostrando quanto la musica gli sia stata d’aiuto.

LEGGI ANCHE: Gabriella, chi è la moglie di Ricky Gianco: cosa sappiamo di lei?.