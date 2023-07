Maltempo a Milano e nell’hinterland: grandine e forti raffiche di vento, diverse le strade chiuse

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta in Lombardia: ecco cosa è accaduto il 24 luglio. Siamo in piena estate, ma da questi fenomeni non sembra proprio così.

Maltempo a Milano, paura anche nell’hinterland

A Milano e nell’hinterland milanese paura per l’ondata di maltempo. Le strade sono state invase da rami di alberi caduti o da alberi sulle strade e chicchi grandi come palle da tennis che piovono dal cielo. Non è la prima molta che accade in Italia questo fenomeno negli ultimi giorni, e questa nuova ondata di maltempo ha fatto danni ovunque. Una pesante grandinata, a tratti tromba d’aria, si è abbattuta sull’hinterland di Milano e provocando danni anche a Milano. Diverse le strade chiuse, ora si è al lavoro per la conta dei danni.

In Lombardia grandine e forte vento

Come riportato anche da 3b meteo, la mattina in Lombardia è stata già instabile con temporali localmente intensi. Temporali sono stati segnalati tra il Novarese e il Varesotto ma anche nel Milanese hanno portato ingenti accumuli di pioggia con punte di 50/70mm ma soprattutto forti raffiche di vento e grandine.

Nella zona di Novara sono caduti chicchi di medie e grosse dimensioni con danni alle auto e alla vegetazione. Grandine di medie dimensioni anche nella zona di Ivrea nel Torinese. Nella zona nord di Milano le violente raffiche di vento hanno abbattuto alberi e fatto moltissimi danni e diverse linee di tram di Atm a Milano sono state deviate.