Concerto Pinguini Tattici Nucleari 19-20 giugno a Firenze: la scaletta

Il gruppo musicale dei Pinguini Tattici Nucleari è impegnato nel tour di concerti estivo e, domenica 19 giugno e lunedì 20 giugno, suoneranno al Mandela Forum di Firenze con un doppio appuntamento. Si tratta della quarta e quinta tappa del loro tour. Ecco la scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Concerto Pinguini Tattici Nucleari 19-20 giugno a Firenze

La band bergamasca, che ha lanciato questo nuovo tour estivo di concerti, suonerà canzoni più “vecchie” come Irene e Tetris ma non mancherà di esibirsi anche nei nuovi singoli di successo come Giovani Wannabe o Pastello bianco.

L’esordio del tour ha visto le prime tre tappe a Treviso, Padova e Brescia. Le due serate a Firenze al Mandela Forum, la quarta e la quinta serata, sono completamente sold out e i fan che sono accorsi a prendere i biglietti per ascoltarli non vedono l’ora di sentirli cantare.

Quando inizia

Il concerto avrà inizio alle ore 21.

Concerto Pinguini tattici nucleari: scaletta

Ecco la lista di brani che troveranno spazio nella scaletta dei due concerti al Mandela Forum.

Intro

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani Wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Ringo Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco