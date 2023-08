Compleanno di Andrea Iannone, Elodie: “Ti amo”

In occasione dei 34 anni di Andrea Iannone, la fidanzata Elodie sui social festeggia il suo compagno con una dolce dedica per lui. Ecco cosa ha scritto.

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone continua a gonfie vele. È lei questa volta ad esporsi sui social in occasione del compleanno di Iannone, e postando alcune foto ha scritto anche una dolce dedica: “Auguri amore mio.Ti amo. Come è bello vivere con te”. La cantante, dopo un anno di grandi successi, ha quindi trovato anche una bellissima storia d’amore da vivere appieno.

Prima della nuova storia con Andrea Iannone, Elodie era reduce dalla storia con Marracash che tanto aveva fatto parlare il gossip. Iannone, invece, era visto come l’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Era la scorsa estate quando i due si sono conosciuti, incontro avvenuto per caso a una festa in Puglia. Proprio in quella occasione è scoccata la scintilla tra la cantante e il pilota. Successivamente dal Salento sono andati in Sardegna, poi a Milano, dove vive lei, e a Lugano, dove abita lui. La conferma della nuova storia era poi stata data proprio da Elodie, che aveva detto: “Ci frequentiamo da un mese. Stiamo bene, parliamo molto, ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci”.