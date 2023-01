Alberto Bertoli, chi è il musicista figlio di Pierangelo Bertoli: vita privata, moglie, canzoni

Chi è Alberto Bertoli, musicista e figlio del cantautore Pierangelo Bertoli. Dopo aver cominciato la sua carriera musicale al fianco del padre, ha seguito le sue orme dopo la sua morte come solista. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Alberto Bertoli: vita privata, canzoni e carriera del figlio di Pierangelo Bertoli

Nato a Sassuolo il 24 settembre 1980, Alberto Bertoli è un musicista e cantautore 42enne, noto al grande pubblico soprattutto in quanto figlio del cantastorie della musica italiana Pierangelo Bertoli.

Comincia la sua esperienza nel mondo della musica proprio affiancando il padre, che lo inizia alla chitarra classica, blues ed elettrica. Alberto continua poi i suoi studi musicali con il musicista Alete Corbelli, ex turnista di Caterina Caselli. Dopo un’esperienza giovanile nel gruppo S.L.A.M. the door, comincia a dedicarsi principalmente al canto e segue suo padre nei suoi live show come corista. In questo periodo aiuta il padre a scrivere diversi pezzi e continua ad esibirsi in pub e discoteche, facendosi notare anche in alcuni concorsi canori.

Dopo la morte di Pierangelo nel 2002, Alberto Bertoli si dedica totalmente alla sua carriera da solista. Nel corso della sua carriera pubblica otto album: Le cose non cambiano, Il tempo degli eroi, Safà, Bertoli, Eppure Soffia, Matto da bar, Mistero per me e Stelle. Tra i suoi lavori spicca Due voci intorno a un fuoco, album in cui Alberto canta in duetto virtuale con suo padre Pierangelo alcuni dei suoi pezzi più amati.

È incluso nel disco anche Star con te, brano inedito scritto a quattro mani da padre e figlio nel 2001.

Vita privata: moglie, figli

Non si hanno purtroppo molte informazioni sulla vita privata di Alberto Bertoli, che non è solito condividere troppi dettagli circa la sua sfera personale.

Per questo motivo, non è noto al momento se sia sposato o se abbia dei figli. L’unica finestra disponibile sulla quotidianità dell’artista sono i suoi profili social e il suo sito personale. Bertoli ha un profilo Instagram ufficiale dove aggiorna il suo pubblico di oltre 11mila follower sulle sue apparizioni televisive, i suoi concerti e gli eventi che organizza e a cui partecipa. Su albertobertoli.it, oltre ad una più ampia panoramica sulla sua vita, sono disponibili foto ed informazione sui suoi tour.