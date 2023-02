Ornela Casassa è l’ingegnere che si sfoga per lo stipendio troppo basso: il video diventa virale sui social

Ornela Casassa è la ragazza che con un suo sfogo sta spopolando sui social nelle ultime ore. La ragazza è un ingegnere edile e si lamenta dei lavori sottopagati, un tema che purtroppo è attuale e molto diffuso tra i giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro.

Ornela Casassa è l’ingegnere che si sfoga per lo stipendio troppo basso

Ornela Casassa è un ingegner edile che vive a Genova e durante la cena alla Lanterna di don Gallo, si è lasciata andare a uno sfogo sul tema del lavoro sottopagato. “Ma io a 27 anni devo vivere con 750 euro? Ma io non mi ci pago l’affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no” dice arrabbiata l’ingegnere parlando dei salari che vengono proposti. La ventenne aggiunge: “Dobbiamo smettere di accettare paghe da fame. E la sinistra deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella”.

“Io sono stata fortunata – ha aggiunto la giovane ingegnera – perché ora ho trovato una realtà diversa e, nel mio caso, è più facile perché lavoro in ambito molto specialistico. Ma non dovrebbe essere fortuna. La questione di continuare ad abbassare l’asticella dipende dal fatto che ci hanno abituato a dire così. Questo dovrebbe fare la Sinistra. Dovremmo dire: il mio lavoro, il mio tempo, la mia persona vale di più. Perché se servi davvero, i soldi in più te li danno. Impariamo a dare più valore a noi stessi”.

Il video diventa virale sui social

Il video che riprende la ragazza è diventato virale ed è stato condiviso sui profili social della consigliera regionale ligure Selena Candia. Il video su Tik Tok, in 24 ore, è stato visto un milione e mezzo di volte.

