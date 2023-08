Paquetà, indagato per scommesse: cosa rischia il calciatore che doveva andare al Manchester City

Paquetà è finito sotto indagine per delle scommesse. Il calciatore brasiliano rischia grosso, soprattutto in un momento della sua carriera in cui avrebbe potuto fare il salto nella big inglese del Manchester City che aveva messo sul piatto tanti soldi per il suo cartellino.

Paquetà, indagato per scommesse

Lucas Paquetà è finito al centro di polemiche ma soprattutto sotto inchiesta della Football Association per aver scommesso su partite di calcio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il brasiliano ex Milan è indagato per potenziali violazioni sulle scommesse. Per questo sono in corso delle indagini. Solo qualche mese fa anche il calciatore Ivan Toney, centravanti del Brentford era stato accusato di oltre 200 trasgressioni, che dovrà stare lontano dai campi per circa un anno.

Cosa rischia il calciatore che doveva andare al Manchester City

Il calciatore era seguito da settimane dal Manchester City che aveva trovato un principio di accordo con il West Ham sulla base di 80 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa è stata sospesa a cuasa dell’inchiesta che vede purtroppo il calciatore brasiliano protagonista in negativo. Se l’indagine della FA confermerà le accuse, nei confronti di Paquetà, di aver scommesso su partite di calcio, il brasiliano rischia una lunga squalifica. Per ora il calciatore è stato escluso dai convocati del Brasile per le prossime sfide. “E’ un giocatore che mi piace molto – ha spiegato il ct Diniz a proposito del calciatore del West Ham– ma in questo momento è meglio lasciarlo tranquillo affinché risolva le sue questioni”.

