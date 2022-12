Chi è Giuse The Lizia, finalista a Sanremo Giovani: biografia, età, canzoni

Alle scuole superiori, per seguire questa sua tendenza musicale, era in una cover band degli Strokes. All’età di 17 anni la svolta, quando inizia a ascrivere canzoni mischiando rap e cantautorato .

Giuse The Lizia è un giovane cantautore nato e cresciuto a Bagheria (in provincia di Palermo) ma che da settembre vive e studia a Bologna. Classe 2002, fin da quando era molto giovane, la musica è sempre stata una sua grande passione, tanto che iniziò a

Canzoni e Sanremo Giovani

Giuse The Lizia nel 2021 ha pubblicato il singolo “Magari poi ti passa” a cui ha fatto seguito “Post alluvione”. Nella sua carriera ancora agli arbori ha accompagnato in un breve tour artisti come Gazzelle, Frah Quintale e Psicologi.

Nel 2022 con il brano “Sincera” è finalista a Sanremo Giovani, la cui finale andrà in onda domenica 12 dicembre 2022.