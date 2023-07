WhatsApp, videomessaggi istantanei aggiunti: come funzionano

WhatsApp, videomessaggi istantanei in arrivo con i prossimi aggiornamenti. Una nuova funzionalità per l’app di messagistica di Meta che introduce la possibilità di mandare dei messaggi audio-video di pochi secondi.

WhatsApp, videomessaggi istantanei aggiunti

“Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti“. In arrivo una nuova funzione sull’app di messagistica di WhatsApp: videomessaggi istantanei. “Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia” scrive la piattaforma di Meta.

Come funzionano

Secondo le informazioni, basterà premere e tenere premuta l’icona della videocamera alla destra della casella di testo per far partire la registrazione di un videomessaggio, impostata a 1 minuto la durata massima. Inoltre, il formato di visualizzazione sarà tondo e ci sarà una sorta di timer verde che percorrerà la circonferenza del video in cattura per informare della durata. Quando si riceve un messaggio video, questo sarà riprodotto di default senza audio, basta un tocco sulla clip per avviare anche il suono. “Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale. Ti basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Puoi anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza. Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti“, sono le istruzioni ufficiali di Meta.