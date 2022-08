Allerta meteo gialla in dieci regioni per sabato 27 agosto: previste forti piogge e temporali

Allerta meteo gialla: la Protezione Civile ha diramato una lista di regioni a rischio per la giornata di sabato 27 agosto 2022. Tante sono le zone interessate così come le criticità anche per rischio idrogeologico. Massima attenzione.

Allerta meteo gialla in dieci regioni per sabato 27 agosto

Il mese di agosto continua a fornire brutte giornate fino alla fine: la Protezione Civile ha diramato per la giornata di sabato 27 agosto uno stato di allerta di ordinaria criticità anche per rischio idrogeologico in diverse regioni.

Ecco tutte le regioni e le zone interessate dall’allerta meteo gialla secondo quanto riporta meteo.it:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano; Basilicata

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di Volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di Volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola; Molise : Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana : Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina;

: Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Umbria : Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Alto Piave

Previste forti piogge e temporali

Per la giornata di sabato 27 agosto sono previsti temporali e forti piogge in diverse zone della penisola. Secondo le previsioni meteo, attesi rovesci temporaleschi dal Nordovest che si porteranno verso il Nordest in serata e nottata. Al Centro-Sud dopo una mattinata soleggiata attesi temporali sugli Appennini e su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. Sul resto delle regioni tempo più stabile e in prevalenza soleggiato.

LEGGI ANCHE: Alberto Balocco, chi era: vita privata, moglie, figli, patrimonio, incidente e causa morte dell’industriale