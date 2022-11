Clayton Norcross, chi è l’attore volto di Thorne Forrester in Beautiful: vita privata, moglie, figli

Chi è Clayton Norcross, attore che diede il volto a Thorne Forrester in Beautiful dal 1987 al 1989. Dalla vita privata alla carriera in tv.

Chi è Clayton Norcross, attore americano e volto di Thorne Forrester nella nota soap Beautiful dal 1987 al 1989. Ha recitato in diversi film per il cinema e ha partecipato anche ad alcuni programmi tv italiani. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, su sua moglie e sui suoi figli.

Nato ad Arcadia, nella contea di Los Angeles, l’8 settembre 1954, Clayton Norcross ha 68 anni ed è un attore televisivo americano, noto in Italia soprattutto per il suo ruolo nella soap opera Beautiful.

L’interprete californiano ha infatti recitato nel ruolo di Thorne Forrester dal 1987 al 1989, in ben 440 episodi della serie. In seguito lavora in numerosi altri progetti televisivi, tra cui le telenovela argentine La donna del mistero e Milagros, e le serie tv Baywatch, La donna esplosiva, JAG – Avvocati in divisa e V.I.P.. Recita inoltre in alcuni film per il cinema, tra cui il suo film d’esordio nel 1985 Sky High, Prossima fermata: paradiso, Passioni omicide e Air Rage: Missione ad alta quota.

Norcross ha lavorato inoltre in diversi progetti e programmi televisivi in Italia. Nel 1998 affianca Sabrina Guzzanti come presentatore de La posta del cuore. Fa il suo esordio in un reality nel 2005, quando è uno dei vip della seconda edizione de La fattoria. Nel 2012 ha inoltre recitato nel film italiano Baci salati e nella serie italo-maltese 6 passi nel giallo – Omicidio su misura. Torna in tv nel 2022, come uno dei membri del “salottino” di Avanti un altro.

Vita privata, cosa sappiamo: ha una moglie e dei figli?

Clayton Norcross è una persona molto riservata, che ha sempre preferito proteggere la propria vita privata. Non ci è noto al momento il nome della sua attuale compagna di vita, né sappiamo se ha mai avuto figli nel corso della sua vita. In passato l’attore ha parlato della sua vita sentimentale in un’intervista ad Albatros Magazine, specificando che per lui la sua carriera ha la priorità: “Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il mio lavoro viene prima.

Il mio contributo al mondo è il mio lavoro, questa è la prima cosa. Una donna che ti ama supporta questo, secondo me. La cosa che però mi manca quando viaggio è avere una base, una radice. Questa, vorrei metterla in Italia e avere una casa qui”. Norcross ha inoltre confessato di avere un matrimonio nel suo passato: “Sono stato sposato un’unica volta per quattro anni. Ho un po’ di fidanzate in giro, ma loro devono capire che il lavoro viene prima”.