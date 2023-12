Gaetano Triggiano, chi è il celebre illusionista: vita privata, età, spettacoli

Chi è Gaetano Triggiano, celebre illusionista apparso spesso sul piccolo schermo. In attività dai primi anni Duemila, è tra i professionisti della magia più apprezzati in Italia e in tutta Europa. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Gaetano Triggiano, vita privata e carriera del celebre illusionista

Nato a Pisa nel 1976, Gaetano Triggiano ha 47 anni ed è un famoso illusionista, tra i più apprezzati sia in Italia che in Europa. La sua passione per la magia nasce all’età di cinque anni, quando Gaetano riceve in regalo da sua padre una scatola di giochi di magia. Un primo seme che sboccia definitivamente quando assiste al suo primo spettacolo di illusionismo all’età di otto anni. Da quel momento Triggiano comincia a studiare presso i migliori professionisti della magia per trasformare la sua passione in una carriera. Di particolare impatto è il suo incontro nel 1998 con Arturo Brachetti, che lo ha aiutato molto nei primi anni della sua carriera artistica e con il quale ha spesso collaborato negli ultimi anni.

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila Gaetano Triggiano comincia a farsi strada sia a teatro che in tv, partecipando a spettacoli e a programmi televisivi. Nel 2008 ottiene il Mandrake d’ Or al ” Theatre de Paris” come miglior mago illusionista dell’anno. Nel corso degli anni Triggiano appare in molti show per il piccolo schermo come Tappeto Volante, Ci vediamo in tv, Sognando Las Vegas e Domenica In. Collabora inoltre con Paolo Bonolis come ospite e consulente per Chi ha incastrato Peter Pan e con Giorgio Panariello per i suoi spettacoli teatrali Panariello non esiste e Panariello sotto l’albero.

Gli spettacoli teatrali dell’illusionista, quando sono in programma i prossimi?

I suoi spettacoli teatrali sono apprezzati in tutta l’Europa: il suo Il Mago di Oz ha battuto numerosi record di incasso al Luzhniki Stadium di Mosca nel 2013. Negli ultimi anni Gaetano Triggiano ha fatto il giro del continente con la serie di show Real Illusion. A oggi non si hanno ancora informazioni sugli spettacoli in programma in Italia per l’illusionista nel 2024: appena saranno disponibili verranno senz’altro pubblicate sul sito ufficiale dell’artista. Gaetano Triggiano ha inoltre una pagina Instagram e una pagina Facebook ufficiali dove pubblica spesso foto e video dei suoi spettacoli.

Vita privata, cosa sappiamo di lui?

Le informazioni sulla vita privata e personale di Gaetano Triggiano sono molto limitate. Non sappiamo al momento né se sia sposato né se abbia mai avuto figli. Pochi indizi sui suoi social network che si concentrano soprattutto sulla sua carriera artistica.